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香港黃花風鈴木2024｜香港黃花風鈴木盛放　 6大觀賞熱點推介

親子好去處 11:44 2024/03/01

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【香港黃花風鈴木2024/香港櫻花2024/香港賞花/公園/親子好去處】上月香港櫻花盛放期吸引不少人前往打卡，感受「港式櫻花」的浪漫。現在櫻花期尚未結束，又迎來黃花風鈴木艷麗綻放，在機場、南昌、城門河及天水圍等地都可欣賞到繁花盛開的美景，要留意花期只是維持約兩星期，若然大家計劃去賞花的話，就要趁早！TOPick亦為大家直擊香港多地的花開情況，即睇詳情！

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香港黃花風鈴木2024｜黃花風鈴木花期

黃花風鈴木又名黃鐘木，原生於中南美洲的墨西哥至委內瑞拉一帶，是紫葳科落葉喬木，樹高可達20米。開花時，花葉不相見；花開金黃，形狀有如風鈴，盛放時金黃色花高掛枝頭，滿目黃金。香港通常三月開花，不過花期甚短，為時約一兩周。

香港黃花風鈴木2024｜6大黃花風鈴木賞花熱點

1. 赤鱲角機場

早前機場櫻花園盛放後，瞬間成為了港人的打卡熱點，未幾，機場另一端的黃花風鈴木又步入花開時節，近200棵的黃花風鈴木全數綻放，形成一片花海。不過，小編近日前往時，發現花期已近尾聲，只有近30棵的風鈴木依舊處於盛放期。場內工作人員指今年開花情況不太理想，部份較早開花的風鈴亦已凋謝。若然大家想到機場賞花，最好在今個週末前去，捉緊黃花風鈴木盛放的最後時刻！

地址：赤臘角機場觀景路國泰城附近
交通：
-東涌地鐵站A出口步行約30分鐘
-乘坐S1到飛機燃料庫站下車，再徒步約7分鐘

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2. 城門河第一海濱花園

黃花風鈴木近日全數盛開，據康文署網站最新的賞花情報，城門河第一海濱花園開花指數已達最高的5朵花，園內種植約26棵黃花風鈴木，放眼看去正值盛放期的黃花，只有滿目金黃花海，相當壯觀。

地址：沙田大涌橋路17號
交通：沙田圍地鐵站A3出口步行約10分鐘

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3. 天水圍公園

天水圍公園的黃花風鈴木日前的開花指數達5朵，不過最新開花指數已下降至達3朵花，相信園內的黃花盛放期已接近尾聲，要賞花的話就要趁早喇！除了黃花外，園內也有櫻花正值盛放期，欣賞到兩種花互相爭艷的畫面。

地址：天水圍天瑞路6號
交通：天水圍地鐵站乘坐705或751輕鐵前往銀座站

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4. 城門谷公園

城門谷公園內種植了約20棵黃花風鈴木，目前尚未完全花開，相信要再多一星期便會迎來盛放期，一片金黃花海將顯現眼前。

地址：荃灣城門道21號
交通：大窩口地鐵站B出口

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5. 南昌公園

南昌公園佔地約4.74公頃，園內除了有大草坪和兒童遊樂設施外，還種植了150棵黃花風鈴木！不過，現在公園內的黃花風鈴木尚未完全盛放，只有2、3棵達滿開期，相信再過1至2星期，金黃色花球便會於園內各處綻放，形成一片浪漫迷人的金黃花海。屆時散步於黃色步道下，享受，花海帶來的寧靜感，非常寫意。

地址：九龍深旺道20號 
交通： 南昌地鐵站D1出口，步行約4分鐘

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6. 石湖墟賽馬會遊樂場

石湖墟賽馬會遊樂場內約有40棵黃花風鈴木，種植於步道兩旁，待所有花開之時便會形成一條黃花大道，非常夢幻！現時園內的花開指數是3朵花，但大部分的黃花風鈴木經已盛放，大家可以在今個週末前往打卡！另外，遊樂場內還有滾軸溜冰場，小朋友可以賞花之餘，又可放電！

地址：上水寶運路6號
交通：上水地鐵站A4或D1出囗，步行約8分鐘

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責任編輯：王明芳

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