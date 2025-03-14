香港黃花風鈴木2025｜香港黃花風鈴木5地方盛放　機場200棵黃金花海+上水夢幻花道

【香港黃花風鈴木2025/香港櫻花2025/公園/賞花攻略/親子好去處】踏入春天，除了櫻花綻放外，黃花風鈴木也步入花期，其中機場和南昌經已欣賞到繁花盛開的美景！若然大家計劃去賞花的話，就要趁早，因為花期只是維持約兩星期。以下為大家整合香港黃花風鈴木的賞花點，即睇詳情！

香港黃花風鈴木2025｜黃花風鈴木花期

黃花風鈴木又名黃鐘木，原生於中南美洲的墨西哥至委內瑞拉一帶，是紫葳科落葉喬木，樹高可達20米。開花時，花葉不相見；花開金黃，形狀有如風鈴，盛放時金黃色花高掛枝頭，滿目黃金。香港通常三月開花，不過花期甚短，為時約一兩周。

香港黃花風鈴木2025｜6大黃花風鈴木賞花熱點

黃花風鈴木地點｜1. 赤鱲角機場

早前機場櫻花園盛放後，瞬間成為了港人的打卡熱點，而機場另一端的黃花風鈴木也步入花開時節，近200棵的黃花風鈴木經已綻放，形成一片黃金花海，現正開放予市民免費入場賞花！另外，今年增設了兩個打卡位，讓市民於花海前打卡影靚相！要留意花期一般為7-14日，大家要捉緊時間前往。

赤鱲角機場國泰城附近

地址：赤臘角機場觀景路國泰城附近

交通：

東涌地鐵站A出口步行約30分鐘

乘坐S1到飛機燃料庫站下車，再徒步約7分鐘

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黃花風鈴木地點｜2. 樂富遊樂場

樂富遊樂場共種了約24棵黃鐘木，雖然現時尚未完全盛放，但仍可以欣賞到金黃色的鮮花。

樂富遊樂場

地址：樂富杏林街1號

交通：樂富站B出囗，步行約5分鐘

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黃花風鈴木地點｜3. 大埔海濱公園

大埔海濱公園是康文署轄下最大的公園，園內種植了約20棵黃花風鈴木，另外更有70多棵品種不一的櫻花，包括八重櫻、富士櫻、墨染櫻、重瓣山櫻花、鐘櫻花、昭和櫻等，現時園內的櫻花和黃花正陸續綻放，大家可以盡情打卡。

大埔海濱公園

地址：大埔大發街

交通：大埔墟港鐵站B出口出發，步行30分鐘

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黃花風鈴木地點｜4. 南昌公園

南昌公園佔地約4.74公頃，園內除了有大草坪和兒童遊樂設施外，還種植了150棵黃花風鈴木！不過，現在公園內的黃花風鈴木尚未完全盛放，康文署的花開指數為3，相信再過1至2星期，金黃色花球便會於園內各處綻放，形成一片浪漫迷人的金黃花海。屆時散步於黃色步道下，享受花海帶來的寧靜感，非常寫意。

南昌公園

地址：九龍深旺道20號

交通： 南昌地鐵站D1出口，步行約4分鐘

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黃花風鈴木地點｜5. 石湖墟賽馬會遊樂場

石湖墟賽馬會遊樂場內約有40棵黃花風鈴木，種植於步道兩旁，花開之時便會形成一條黃花大道，非常夢幻！現時園內的花開指數已達到4朵花，大家可以在今個週末前往打卡！另外，遊樂場內還有滾軸溜冰場，小朋友可以賞花之餘，又可放電！

石湖墟賽馬會遊樂場

地址：上水寶運路6號

交通：上水地鐵站A4或D1出囗，步行約8分鐘

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