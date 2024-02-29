【黎智英案】陳沛敏稱黎智英「好有自己睇法」　陳形容黎是一錘定音

▲ 陳沛敏續作供形容黎智英「好有自己睇法」。資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（29日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。前《蘋果》副社長陳沛敏續作供，陳指黎於「飯盒會」會給予編採指示。陳形容黎是一個「好有自己睇法嘅人」，以及在某些時候比較強勢，所以最終亦是由黎一錘定音。

案件今踏入第35天審訊，第二位從犯證人、前《蘋果》副社長陳沛敏第14天作供，代表被告黎智英的資深大律師彭耀鴻繼續進行盤問。

彭指出，，黎於2018年重返《蘋果》後扮演較積極角色，黎希望設立渠道與員工溝通。陳供稱，黎當時認為員工士氣較低落，曾改善員工飯堂。

彭續指，黎曾設立「飯盒會」收集員工意見。陳則認為黎希望講述其對營商及時政的理念，認同黎亦關注如何改善業務及報章內容，曾指示陳草擬問卷收集員工意見。

陳確認黎會於事前2至3天收集同事意見，亦於會議中討論同事提及的事宜，惟陳認為若黎對該事宜沒有興趣，便會輕輕帶過，形容黎是一個「好有自己睇法嘅人」。

彭再指出，「飯盒會」的目的是討論經營事宜，以及如何改善《蘋果》運作，而非讓黎給予編採指示。陳表示不太同意說法，指黎亦有給予編採指示，因為上述事項難以分離。陳舉例指，反修例運動及新冠疫情均是多年難遇的新聞，若當中討論如何改善報紙內容，必定會具體地提及甚麼要報，甚麼不用報。

彭續指，黎只是大概地提及需報道甚麼。陳則舉例指，如訪問示威者一事，黎當時不會具體提及訪問那個示威者，但會表示想了解示威者的心聲。彭再指出，若黎曾給予編採指示，會在會議記錄中提及。陳則指會議紀錄只是簡單記錄需要跟進的重點。

陳續指，由於黎是老闆，員工都會跟隨黎在「飯盒會」上所同意的事宜，反之，黎在「飯盒會」上不同意的事宜，他們便不會跟進。

彭指出，黎會與員工討論並得出結果。陳同意說法，但再重申黎是一個「好有自己睇法嘅人」，以及在某些時候比較強勢，所以最終亦是由黎一錘定音。

聆訊明（1日）續。

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記者：梁錦麟