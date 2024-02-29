  • 17°C
香港時間 : 2024229日 (週四) 19:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創科發展】港府財赤嚴重如何推創科?　孫東：引入企業看GDP及職位貢獻

社會 17:29 2024/02/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

孫東表示，香港別無選擇，要於創科發展上殺出血路。(資料圖片)

新一份財政預算案公布，本年度綜合赤字預計高達1,016億元，預計未來數年仍然會面對庫房虧損。被問到財赤嚴重時，如何能發展創科。

創新及科技局局長孫東表示，香港別無選擇，除了金融中心外，創科中心的發展十分重要，要殺出一條血路。他表示，時刻想著投入的每一分錢，如何令到香港市民的錢盡快收回。他舉例，發展新型工業的時候並引入重點企業時，會看企業對GDP及就業職位的貢獻，「這兩條會牢牢抓住」。

孫東亦表示，發展初創企業都是本地青年發展，會為一批人帶來就業。他表示， 對於幫助本地企業轉型方面，許多投資均是幫助企業能夠擴大生產、增聘人手、提高生產鏈等。他亦表示，投入不少錢於數字經濟，亦希望推出優質服務，讓市民受惠。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳展棋 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載