【創科發展】港府財赤嚴重如何推創科?　孫東：引入企業看GDP及職位貢獻

▲ 孫東表示，香港別無選擇，要於創科發展上殺出血路。(資料圖片)

新一份財政預算案公布，本年度綜合赤字預計高達1,016億元，預計未來數年仍然會面對庫房虧損。被問到財赤嚴重時，如何能發展創科。

創新及科技局局長孫東表示，香港別無選擇，除了金融中心外，創科中心的發展十分重要，要殺出一條血路。他表示，時刻想著投入的每一分錢，如何令到香港市民的錢盡快收回。他舉例，發展新型工業的時候並引入重點企業時，會看企業對GDP及就業職位的貢獻，「這兩條會牢牢抓住」。

孫東亦表示，發展初創企業都是本地青年發展，會為一批人帶來就業。他表示， 對於幫助本地企業轉型方面，許多投資均是幫助企業能夠擴大生產、增聘人手、提高生產鏈等。他亦表示，投入不少錢於數字經濟，亦希望推出優質服務，讓市民受惠。

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責任編輯：陳展棋