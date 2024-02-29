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婚後事丨人妻王敏奕性感演出零包袱　Venus演活進撃的小三突圍【多圖】

娛樂 19:04 2024/02/29

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

王敏奕入行16年成功蛻變！

TVB劇集《婚後事》只播映3集已成功引起網上討論，除陳自瑤的爆seed戲受關注外，昨晚（2月28日）《婚後事》內，王敏奕演的小三呂靜海亦正式登場，這位人妻沒有包袱，演活誘惑潘善仁（羅子溢飾）的戲碼，入行16年的王敏奕成功突圍。

婚後事｜陳自瑤大展喊功痛入心　Yoyo出浴鏡頭展身段夠香艷

婚後事丨網民激讚王敏奕

王敏奕演的Mira為一名「戀愛腦」，劇中無論舉手投足都散發著女人味及誘惑感，昨晚Mira出場時間不多，惟她與Davey（黎諾懿飾）的針鋒相對戲碼，已令網民留下深刻印象。

網民大讚王敏奕突破固有的框框，成功殺出新血路：「家嫂好啱個角色」、「原來家嫂可以咁姣」、「呢套嘢選角真係好」。

王敏奕笑言角色跟自己很大差別，曾因而被監製林肯嫌棄，她說：「現實世界嘅我係唔識做呢啲嘢，所以拍之前我都有去睇某啲戲做吓功課。但因為喺潘善仁視點、我需要更加誇張咁去演呢啲（嫵媚）行為，我記得第一日拍時，監製嫌棄我做得唔夠好，話我唔識誘惑人。」

劇中Mira跟潘善仁有不少火辣親熱戲，除了親咀外，更有一幕伸手入羅子溢褲頭的戲份，意識大膽。

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婚後事丨陳自瑤由宅男女神到成為實力派　Yoyo保養得宜堪稱靚媽天花板【多圖】

婚後事丨往外地進修演戲

14歲出道的王敏奕，中學時代做兼職模特兒和拍戲，更參演港台節目《過渡青春》，當時的她一臉稚氣兼箍緊牙。2008年，16歲的她參與電影《烈日當空》的試鏡並獲取錄，其後參演《囡囡》、《DIVA華麗之後》及《超級經理人》等電影。

打算當全職演員的王敏奕，於2012年赴紐約修讀電影及戲劇課程，回港後正式入行。

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婚後事丨演出機會不斷

2014年，王敏奕於TVB劇集《女人俱樂部》飾演年青版「朱莉」，2019年參演ViuTV電視劇《假設性無罪》，不過星運平平。

及至2020年，王敏奕簽約成為TVB旗下藝人，同時加盟星夢娛樂當歌手。

成為親生女的王敏奕獲得不少演出機會，演出劇集包括《香港愛情故事》、《刑偵日記》、《把關者們》、《法證先鋒V》、《旁觀者》和《新聞女王》等，角色戲份相較以往重，於《把關者們》被指搶戲過女一黃智雯。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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