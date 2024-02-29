【派現金券】康城LP10南豐睇樓有禮　啟德AIRSIDE商場$100現金券

▲ 預約參觀南豐集團旗下所有一手樓盤，即獲100元AIRSIDE商場現金券。

政府昨天公布2024/25年度財政預算案，宣布全面撤辣，同時金管局亦放寬按揭，暫停壓力測試，相信對樓市有積極作用。

南豐集團宣布，由即日起，預約參觀南豐集團旗下所有一手樓盤，即獲100元AIRSIDE商場現金券，名額有限，先到先得。

啟德AIRSIDE派$100

樓盤包括日出康城第10期新盤LP10等。LP10售樓處位於啟德AIRSIDE商場27樓，市民預約參觀示範單位後，即可領取商場現金券，即時於商場使用。

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓對政府撤銷所有辣招的做法表示歡迎，指辣招實施超過13年，期間已對樓市發揮適當作用，然而現時經濟環境及市場情況下，有關措施已不合時宜，撤辣才是有利本港物業市場健康發展的上策。

政府撤辣政策及金管局之措施多管齊下，相信會刺激一手二手成交，對樓市有著積極的支持作用，亦能助更多投資者加強對物業市場的信心。加上今年美息見頂回落的機會甚大，對樓市有正面刺激，預計成交量會顯著上升。

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記者：黃穎津