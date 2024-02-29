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尋找世界另一個我丨兩個「黃智雯」四手聯彈　Mandy演《最美的意外》獨腳戲騷演技

娛樂 17:53 2024/02/29

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

黃智雯任《尋找世界另一個我 台灣篇》的本周嘉賓。

黃智雯（Mandy）主演的TVB劇集《再見·枕邊人》在播出外，黃智雯更當綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》本周嘉賓。

Mandy踏足高雄尋找台灣同名同姓「黃智雯」，經過一輪尋尋覓覓，她在當地藝術文化中心第一次遇見「黃智雯」。

黃智雯首赴米蘭出席時裝周　Mandy公私分明沒邀丈夫同行

台灣「黃智雯」彈奏《三個女人一個「因」》主題曲《無雙》給Mandy做見面禮。

彈奏《無雙》作見面禮

當時「黃智雯」正坐在三角琴前彈着Mandy有份主演劇集《三個女人一個「因」》主題曲《無雙》，甫見面已令Mandy大為感動：「《三個女人一個『因』》呢套劇對我嚟講係演藝事業上一個好大轉捩點，獲得好多觀眾喜愛同埋認同，冇諗過佢會以呢首歌作為見面禮！」

香港演藝學院畢業的Mandy熱愛跳舞和演戲，「黃智雯」無獨有偶亦是一位藝術家，她於美國俄亥俄州立大學取得音樂碩士學位，主修鋼琴演奏與鋼琴教學，現在是一位鋼琴老師。

兩位「智雯」會合後，「黃智雯」邀請Mandy回家作客，「黃智雯」仔仔Jason更親自下廚招待Mandy。

「黃智雯」邀Mandy返屋企，仔仔Jason更親自下廚。

「黃智雯」丈夫似區瑞強？

之後，「黃智雯」與Mandy開心share封塵多年的全家福及婚紗照，並笑言與老公的相遇，也是一場很美麗的意外，原來「黃智雯」當年玩滑翔傘時發生罕見意外，降落在一架車子的車廂內，該名車子司機正是她的丈夫再來哥。Mandy指「黃智雯」丈夫文質彬彬，驟眼看「有啲似區瑞強」。

台灣「黃智雯」為照顧家庭及兒子，已有10年沒離開高雄；為配合老公在屏東經營的麵店，夫婦二人每周更只能快閃短聚。為幫「黃智雯」重拾家庭樂， Mandy替「黃智雯」一家安排放風箏及影全家福，非常有愛。

Mandy為「黃智雯」一家安排活動。

四手聯彈齊落淚

其間，兩位「智雯」更在Café大談女人經及愛情經，Mandy搞笑地以中式湯圓形容愛情：「看上去很平凡，但是咬下去裏面的花生和芝麻會慢慢滲出來，就像累積了很久的愛情精粹。」

之後，二人合體四手聯彈，效果完美，並齊齊落下感動的淚水。

兩個黃智雯四手聯彈。

回母校演藝學院尋初心

為幫活潑開朗的「黃智雯」實現環遊世界，Mandy特意安排對方衝出高雄飛到香港，同遊Mandy成長地新蒲崗、品嘗Mandy小時候最愛麵店之外，還到了Mandy母校香港演藝學院尋找初心。

最後兩人於電視城合體演出《最美的意外》Monologue（獨腳戲），Mandy在「黃智雯」超動聽的鋼琴伴奏下、以精湛的演技訴說屬於兩個智雯的故事，齊齊本著「選擇你所愛的，熱愛你所選擇的」初心的二人，其間多番感動落淚。

「智雯s」一個彈琴、一個演戲同演《最美的意外》Monologue。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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