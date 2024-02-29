填詞L丨鍾雪瑩初提名影后心存感恩　吳冰屢次試鏡落選終成女主角

常言道「天生我材必有用」，但在追尋夢想的過程中遇到失敗挫折要堅持「鐵柱磨成針」還是盡早放棄，免得浪費青春，是人們經常熱議的話題。鍾雪瑩（鍾說）聯同吳冰（阿冰）透過電影《填詞L》分享追逐夢想的奮鬥故事和精神。

充滿未知數

鍾雪瑩形容整個拍攝過程是一個「未知」，因為不知道將會發生甚麼事。她憶述︰「當初黃綺琳導演跟我說希望自資拍一部關於寫歌詞的電影，並將建基於導演的著作《我很想成為文盲填詞人》，我就已經覺得沒有拒絕的餘地，所以一口答應了。」

▲ 鍾雪指金像獎提名對《填詞L》而言，是一種對純真的鼓勵和支持。陳靜儀攝

然後鍾雪瑩開始埋首閱讀《我很想成為文盲填詞人》，然後才細閱劇本。她表示︰「電影劇本跟原著《我很想成為文盲填詞人》一樣分為7個不同的章節，但這些章節對觀眾可能只是一個很小的故事，而由多件小事拼湊而成的一齣電影，對觀眾而言又會是甚麼回事呢？當時我覺得很難想像劇本中每一個章節如何變成一齣電影，所以我才以『未知』來形容這齣電影，直至電影團隊在《亞洲電影節》一起看過成品才知道是這麼一回事。」

阿冰則認為《填詞L》不像以往傳統電影，而是是另一個很可愛的全新世界。她又覺得《填詞L》充滿親切感。「黃綺琳以前曾經是我修讀電影時一個學期的老師，雖然畢業後跟她只有幾次工作上的聯繫。但當老師開戲，又找我出演，令我有種莫名的興奮。而我都一定會答應接拍。」阿冰形容跟黃綺琳屬「友好師生關係」，相當有緣。

籌集資金困難

《填詞L》的拍攝過程相當不容易，鍾雪瑩透露︰「拍攝團隊在拍攝過程中拍兩組戲就會停一停，因為需要籌集拍攝資金，導演黃綺琳就會去接拍一至兩套作品如Netflix劇集，得到資金後，又會繼續拍多兩組戲，《填詞L》就是在斷斷續續的情況維持近大半年而生成的電影。」

▲ 阿冰認為每次收到一個全新的角色時都會感到刺激，開心，並會懷着努力的心全力以赴。陳靜儀攝

阿冰補充指當時拍攝團隊都曾笑言︰「齣戲有機會完成不了！」鍾雪瑩坦言︰「《填詞L》並不是『大製作』，團隊都不太確定結果將會如何，甚至在剪接的過程中把結局修改過幾次，跟本身的想像和演繹都有所不同，團隊覺得每一組戲都得來不易，因此會更加享受每一組能夠成功開拍的戲。當我們每完成一個鏡頭，大家都會一起拍手，以示鼓勵，我覺得雖然想法愚笨，但享受過程是最為重要。」

電影早段主要圍繞主角羅穎詩及其好友的青春校園生活，而兩人都認為拍攝學校場口最為難忘且開心，阿冰笑稱︰「其中一幕講述學校舉行天才表演，拍攝團隊請來一班學生演員，臨時要他們到台上表演能夠表演的項目，其中一個竟然扭扭計骰，另一個就變魔術變到穿崩，過程頗為搞笑有趣。」

鍾雪瑩補充道︰「應該換個說法講，整個拍攝過程當中，出現很多蝦碌位，但一連串的蝦碌位在劇組中都是被接納，容許的，所以非常可愛。」

失敗不阻鬥志

成為「morning娘」是鍾雪瑩小時候的夢想，她會上網搜尋「招生啟事」，並會不斷寄表演片段自薦。後因太熱愛表演，參加亞洲電視舉辦的歌唱選秀節目《亞洲星光大道3》，但參賽後卻理解到「想表演」跟「可以表演」是存有一個絕對的「鴻溝」。

她直認唱歌「難聽」，甚至不敢觀看當年的參賽片段，認為夢想是一種天賦，每個人都要有一把標準的尺，去量度自己的條件與夢想之間的距離。

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她舉例指︰「當我好喜愛唱歌跳舞，然後遇上陳凱詠的時候，就會知道唱歌跳舞不是自己的夢想。當我以為自己好喜歡電台節目，日日都聽收音機，但當我入到電台工作遇上阿正（黃正宜），會覺得有更合適的人選，才可讓該生態變得更好。而且平時我思考的需時較長，不少人曾質疑我『扮諗』，加上自己又不太懂得表達，明白到自己不適合電台的工作。」

她續補充︰「我沒有放棄喜歡唱歌跳舞和電台，只是了解到自己不屬於該範疇，而且我最喜歡就是電影，從中我能夠找到自己的位置，所以並不會感到遺憾。」

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阿冰的演藝路途中亦曾遇不少挫折，她舉例指︰「有幾次電影試鏡我都落選，但我會視作為一份經歷而不會視之為失敗，亦不會妨礙我繼續熱愛演藝的工作。我只希望做自己喜歡做的事，現時既可以拍戲，又可以拍YouTube綜藝片，已經感到相當開心滿足。」

阿冰形容自己是「量力而為」的人，她解釋道︰「我會將想做的事定立在自己有機會做到的能力範圍之內，只要有機會就會好好把握。」她又認為遇到挫折時有失落的感覺是正常的，但要繼續努力做好。

▲ 《填詞L》有別於以往傳統電影，拍攝過程充滿「未知」。陳靜儀攝

喜獲金像獎提名

早前，香港電影金像獎公布各個獎項的提名名單，鍾雪憑《填詞L》獲提名「最佳女主角」，而阿冰就憑《1人婚禮》獲提名「最佳新演員」，兩人都對能夠獲得金像獎提名另有一番感受。

鍾雪瑩表示︰「《填詞L》是一個以較為笨拙，純真出發點創作的故事，亦盛載着黃綺琳導演的『年少日記』，提名對於這部電影而言，是對這份純真的一個鼓勵和支持，拍攝過程中的艱辛本來大可不必經歷，但既然黃綺琳導演下定決心要做，而最終又能夠得到提名，是一件幸福窩心的事。

而阿冰得知自己獲提名最佳新人獎時，最希望多謝周冠威導演︰「因為當時周導起用我，給予我機會，亦是我第一次做主角，而且人人都只有一年機會獲得新人獎提名，而我又幸運地能夠入圍，因此十分開心。」

她續笑稱︰「我得知自己獲提名最佳新人獎當日，一直等待周導的賀電，最後竟然隔一天才收到他的恭賀。」

記者：傅承嘉