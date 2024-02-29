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減肥大作戰｜為結婚日練6小時行21公里　亞洲首富之子花18個月激減238磅

保健美顏 18:18 2024/02/29

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熱門 新手爸媽 李龍基 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

只要有恆心！亞洲首富之子Anant Ambani在今年3月初將與未婚妻舉行婚前慶祝活動，惟由於自幼受哮喘藥物及飲食習慣影響，他一直飽受肥胖之苦，無法成功減磅，早前他為了即將來臨的婚禮，竟於婚前18個月以高強度訓練方式，極速搣甩238磅，外觀亦出現極大變化。其健身教練早前接受訪問，分享Anant的減磅清單，曝光其驚人運動量及飲食清單。

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綜合外媒報道，Anant Ambani自幼患有嚴重哮喘，情況不佳時，醫生會處方短期口服類固醇，導致他出現水腫及發炎等副作用，過去體重維持約458磅，曾多次嘗試減肥卻仍失敗告終。

而在今年3月1日至3月3日，Anant將與印度醫藥巨頭之女Radhika Merchant舉行婚前慶祝活動，並於7月12日正式舉行婚禮，預料現場將有逾千名賓客出席活動，包括Meta執行長Mark Zuckerberg、微軟創辦人Bill Gates、美國前總統Donald Trump之女等，屆時兩名新人將成為眾人焦點。為此，Anant聘請知名健身教練，制定個人減肥方案，成功在18個月內減走238磅，外觀及體態皆判若兩人。

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減磅清單曝光 3大重點極速瘦身

Anant健身教練Vinod Channa早前接受訪問，指Anant除了健康問題外，過去非常喜愛垃圾食物，加上生活習慣過度放縱，令減肥變得困難。幸而Anant對於減肥目標極為堅定，故決定從身體及心理兩方面為他度身訂造一套計劃，列出以下3大重點，最終令他極速瘦身：

  • 改變飲食習慣：每天攝取1,200kcal至1,400kcal的熱量；堅持進行低脂肪、低碳水化合物、高蛋白、零糖飲食；平日飲食中加入大量水果及蔬菜。
  • 燒脂增肌訓練：設計綜合鍛鍊清單，鍛鍊內容包括有氧運動、肌力訓練和靈活性練習，以此幫助他燃燒卡路里、增強肌肉並提高整體健康水平。為了達到理想效果，Anant曾每日進行5到6個小時重量訓練、功能訓練、瑜伽、有氧運動及步行21公里等運動。
  • 改變生活方式：改變生活方式，包括保持充足睡眠、做好壓力管理，以及維持工作及生活平衡。

4大運動+4大飲食助卸載脂肪

減肥絕對不能貪一時之快，台灣營養師吳映澄曾在其Facebook專頁分享分享8個實用的小技巧，分別是4大飲食技巧和4大運動技巧，讓各位上班族能夠提升代謝力、健康地卸載脂肪 。

4大飲食技巧：

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4大運動技巧：

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責任編輯：羅嘉欣

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