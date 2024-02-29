【大學科研】科大與港大研究DNA複製起始新機制　應用於研發針對性高效抗癌藥

▲ 科技大學聯同香港大學與其他研究所領導「DNA複製起始新機制研究」，有望應用於研發新型、高效並具針對性的抗癌藥物。（科大圖片）

科技大學聯同香港大學與其他研究所領導「DNA複製起始新機制研究」，有望應用於研發新型、高效並具針對性的抗癌藥物，從而能選擇性殺死癌細胞。研究獲選為去年「中國科學十大進展」，團隊認為過程為治療癌症提供新思路及方法，盼未來為人類健康及醫學發展作出更大貢獻。

團隊發現人體MCM2至MCM7蛋白複合體（Minichromosome Maintenance 2-7，微小染色體維持蛋白2-7）調控DNA複製起始的新機制。

港大生物科學學院助理教授翟元樑表示，是次獲選證明研究團隊獲科學界高度認可，但他認為科學家對DNA複製過程的認識仍不足，在這個領域上還有許多未知有待他們探索，故每個新發現都對科學有一大貢獻。他認為，透過研究DNA複製過程，不僅能深入地理解生命的基本過程，亦能為治療癌症等疾病提供新思路及方法，故希望未來能揭開DNA複製的神秘面紗，為人類健康及醫學發展作出更大貢獻。

科大生命科學部助理教授黨尚宇則表示，提高化療藥物作用的針對性一直是研發抗癌化合物的重要考量，對於研究獲國家肯定十分欣喜。他亦提到，團隊在科大生物冷凍電鏡中心進行所有與冷凍電鏡相關的工作，包括冷凍樣本製作、數據收集及處理，為研究帶來進一步突破及發現。他期望，未來繼續在此領域作進一步研究，譜寫癌症治療的新希望。

國家自然科學基金委員會主辦的「中國科學十大進展」旨在宣傳國內前沿及創新研究進展，從而激勵更多科研人員進行基礎研究，並加深公眾對科學的理解、關心及支持，營造良好的科學氛圍。

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責任編輯：梁凱婷