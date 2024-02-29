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【虐待動物】疑不滿女兒愛犬亂吠便溺　7旬保安認木棍打狗候判

社會 18:13 2024/02/29

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7旬保安涉用棍打女兒飼養的芝娃娃，今承認虐畜罪候判。資料圖片

七旬保安員涉不滿女兒飼養的14歲芝娃娃隨處便溺及亂吠，趁女兒不在家用棍打狗隻致出現癲癇，女兒翻看閉路電視片段揭發事件。保安員今（29日）於九龍城裁判法院承認1項殘酷對待動物罪，押後至3月21日判刑。裁判官質疑狗隻的傷勢或因年老或疾病所致，要求控方提供補充資料，其間並為被告索取背景報告。

被告鄧錦明（71歲），承認於2023年7月12日，在土瓜灣一單位殘酷地惡待1隻芝娃娃，導致牠受到不必要痛苦。

案情指，被告與妻女同住，被告與女兒關係惡劣，常就養狗帶來的麻煩爭執。案發時，被告女兒養的芝娃娃已14歲。

2023年7月12日，女兒發現愛犬抽搐，被獸醫診斷有癲癇症和繼發中暑。女兒其後翻看她房內的閉路電視，揭發父親同日用木棍打愛犬的頭和身3下，當時愛犬安靜地休息，女兒遂報警處理。

警誡下被告稱，芝娃娃經常隨處大小二便，又在半夜吠叫，他曾差點被尿液滑倒。事發前其妻放狗到客廳，他一怒之下犯案，並指是第一次打狗。

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記者：陳曉欣

罪案 中暑 虐待 獸醫 九龍城 土瓜灣

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