沙丘瀚戰︰第二章丨認識世一型男上位之路　甜茶曾戀尊尼特普愛女

▲ 鄭裕玲(Do姐)遠赴美國洛杉磯,訪問「甜茶」添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)、奧斯汀畢拿(Austin Butler)網絡圖片

由美法混血男星添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)、蜘蛛女辛蒂雅(Zendaya)等領銜主演的荷里活科幻電影《沙丘瀚戰》(DUNE)於2021年上映,獲得廣泛好評,全球共錄得4.03億美元票房收益。

相隔3年,《沙丘瀚戰︰第二章》(Dune: Part Two)於全球各地公映,不少影迷都留意到添麥菲查洛美和辛蒂雅等演員分別接受世界各地傳媒專訪宣傳電影,當中包括為香港人熟知,由重量級司儀Do姐主持的《The Do Show》和韓國國民MC劉在錫主持的《劉Quiz》,進一步印證《沙丘瀚戰︰第二章》作為荷里活史詩式科幻巨作舉足輕重的地位。

▲ 保羅阿特雷斯(添麥菲查洛美 飾)是一個被命運捲入星際權力鬥爭的年輕人。電影劇照

曾演同性戀題材

人稱「甜茶」的添麥菲查洛美為美法混血美國演員,曾獲得奧斯卡、金球獎、BAFTA等多個獎項或提名,初出道時參演過劇集《國土安全》(Homeland),首部演出的電影是《Men, Women & Children》,其後參演了《星際啟示錄》(Interstellar)、《不得鳥小姐》(Lady Bird)等。

2017年,他主演《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name),該片講述一個17歲少年Elio Perlman(添麥菲查洛美 飾)與一個24歲的研究生助理Oliver(Armie Hammer 飾)之間的同性戀情,備受注目,添麥菲查洛美亦因此而一炮而紅,更以22歲之齡獲得奧斯卡金像影帝提名。

▲ 添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)與辛蒂雅(Zendaya)再度參演《沙丘瀚戰》系列電影。

百大型男榜首

他的其他演出包括《不得鳥小姐》(Lady Bird)、《美麗男孩》(Beautiful Boy)、《情迷紐約下雨天》(A Rainy Day in New York)、《小婦人》(Little Women) 、《旺卡》(Wonka)等。

在《旺卡》中,他演尊尼特普曾主演的《朱古力掌門人》(Cholocate Factory)的前傳,當中表現一名戲名,充滿甜蜜,難怪迷倒不少女影迷。

去年,添麥菲查洛美更憑其出眾外表在「全球百大型男」選舉中,由季軍位置一躍成為榜首,演技和外貌都有保證,可謂前途無可限量。

甜茶女友

作為男神,甜茶自然有不少女友,他的前女友名單全是是火辣星二代,包括少年時曾跟天后麥當娜女兒Lourdes Leon拍拖。

而最轟動的,自是跟尊尼特普愛女Lily-Rose Depp的戀情,二人拍Netflix電影《The King》而結識,有傳於2018年9月戀上,但二人僅維持大約一年半的戀情,於2020年4月宣布分手。

▲ 現任女友 Kylie Jenner

另外,甜茶亦曾跟女星Eiza González、超模 Sarah Talabi相戀,至於現任女友,則日是人氣網紅 Kylie Jenner,其Instagram追蹤數將近4億,更是自創彩妝品牌的女老闆。

飾演救世者

添麥菲查洛美《沙丘瀚戰︰第二章》,繼續由首集的丹尼維勒納夫執導。承接上回故事,以幾千年後的未來作為背景,再次帶領觀眾踏上主角保羅阿特雷斯的神話之旅。作為被謀殺的統治者雷託阿特雷斯公爵和神秘的積西嘉阿特雷斯夫人的兒子,保羅在復仇的慾望和直覺之間掙扎,處於道德困境,但他能預見到倘若他繼續為父報仇,可能會為他的朋友和弗雷曼人帶來混亂和戰爭,他必須克服恐懼,面對挑戰。

第二章更探索了不少永恆且合時的主題,從浪漫愛情和母愛,到全球主義、忠誠與復仇,故事都進一步探索原著作者Frank Herbert筆下關於人類與自然的故事中的生態主題,故事的核心是善與惡之間的永恆衝突。

既文又武

添麥菲查洛美為了片中的動作場面,進行了一連串特訓,他在洛杉磯開始學習打鬥場面的動作,當他到達布達佩斯準備拍攝前,就跟奧斯汀畢拿(Austin Butler)一起訓練,他認為奧斯汀是個很用心的演戲及打鬥對手,不但演技出色,也非常勤力,他對一切都很着緊和上心,所以動作場口拍出來的效果相當精采。

此外,添麥菲查洛美亦都需要學習弗雷曼人的語言Chakobsa,學習初期,他會感到非常困難,但當他找到方法和竅門後,某程度上就像演戲一樣,成為了他的一部分。他認為都有賴方言教練Fabien Enjalric的認真鑽研。以一種不以任何真實語言為基礎的語言來獨白,是一個很令人謙卑又有型的經歷。

▲ 采寧(辛蒂雅 飾)是一位強大的弗雷曼戰士,擅長在阿拉吉斯嚴酷的沙漠沙丘中生存。電影劇照

記者:傅承嘉