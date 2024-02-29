香港小姐丨蘇可欣宣布離開TVB　結束8年賓主關係：呢個世界好大想去望下

▲ 港姐蘇可欣宣布離開TVB。

港姐蘇可欣（Eunice）宣布離開TVB！現年30歲蘇可欣入行前曾當空姐，在2016年參選港姐後轉行當藝人，主力任娛樂新聞台主持，而她在2018年因拍旅遊節目《3日2夜》以比堅尼上陣騷出豐滿身材，成功搶焦受宅男注意。

此外，蘇可欣亦有參演劇集，比如《愛·回家之開心速遞》、《溏心風暴3》、《白色強人》、《十八年後的終極告白》等，早前在劇集《飛常日誌》演回空姐，並拍片分享當年當空姐時的工作點滴。

香港小姐丨蘇可欣被狂迷開價20萬包養 宅男女神Eunice入行前曾當空姐

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蘇可欣宣布離開大台

在今日（2月29日），蘇可欣於個人社交平台宣布離開TVB，她首先表示事業將又往另一方向發展道：

「呢個世界好大 我想去望下」

當初離開香港航空嘅時候，有同事問我值得嗎？

一轉眼將近八年時間，喺TVB既日子令我見識很多，學懂很多，係時候翻開新嘅篇章向前走。

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感欣一直幸運

然後，蘇可欣回望入演藝圈以來的點滴，稱：

我一直深信我是幸運的。

誤打誤撞走上了當主播司儀嘅路，我好感激娛樂新聞台帶比我嘅一切，係呢個温室嘅時間，快樂時刻佔絕大多數。

我會懷念跟你們在大房的歡樂時光。

多謝我經理人雲妮，

湊左我八年時間，我知道非常唔容易。因為我絕對講唔上係一個聽話嘅女仔，比起話好 我更加多時間都講緊唔好，咁多年嚟辛苦你了。

對於我嘅所有，佢比我更加上心。佢成日同我講「我希望你上台好好睇睇」，所以無論大大小小嘅活動，佢都會替我安排很多。

私下嘅我其實唔擅長同人溝通，呢個時候佢總會陪伴我左右代我說話，當然有時佢都會做幕後推手令我防不勝防，但係我都會由心底去感激你，咁多年高高低低感恩有你陪伴。

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最後，她向一班TVB同事講再見，稱：

多謝一眾台前幕後嘅同事，一齊共事嘅時光會長留我腦海之中。

最後，

世界好大，我仍然想再去望下。

我哋換個地方再見👋🏻

劉穎鏇、吳紫韻、駱胤鳴、陳詩欣等圈中人在其發交留言送祝福。

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