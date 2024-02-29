【畢業薪酬】東華學院畢業生薪酬再創新高　放射治療學稱冠平均月入達3.45萬

▲ 東華學院去年畢業生月入中位數為逾3.4萬元，較2022年微升約2.5%，創歷年新高。（林宇翔攝）

東華學院去年畢業生月入中位數為逾3.4萬元，較2022年微升約2.5%，創歷年新高；至於整體平均月薪為逾3萬元，按年微升約0.4%。課程中，放射治療學畢業生入息最高，平均月入達3.45萬元。院校亦將開辦全港首個自資醫療影像學士課程，培育診斷領域的放射技師。

學院於去年10至12月期間，透過問卷訪問588名2023年畢業生，顯示整體月入中位數為34,091元，較2022年微升約2.5%，創歷年新高；至於整體平均月薪為30,407元，按年微升約0.4%。投身醫護行業畢業生的平均月薪最高，當中放射治療學畢業生平均月入高達34,500元。結果亦顯示，逾8成人已獲聘；近1成則選擇繼續進修。

開辦香港首個自資醫療影像學士課程

另外，據港大在2020年為政府進行的新一輪醫療人力推算工作報告結果，預料2028年起，診斷領域的放射技師短缺相當嚴重。東華學院宣布新學年將開辦首個自資「醫療影像學理學士」課程，並獲教育局「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」撥款2650萬元，首年提供30個學額。畢業生可成為香港放射技師管理委員會註冊名冊第二部分（診斷類）的註冊放射技師，於本港及海外執業。

學院亦將增設數碼放射影像學、輻射劑量學、智能醫療影像學及超聲波影像學4個教學實驗室，引入先進醫療影像設備，培養專業放射診斷師。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁凱婷