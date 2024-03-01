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麻疹爆發｜麻疹全球大爆發一年逾30萬宗增幅近8成　醫生警告：3類人應盡快打疫苗

健康資訊 11:43 2024/03/01

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【麻疹/麻疹爆發/傳染病/疫苗】全球麻疹病例去年增加79%，各地開始出現感染個案，確診數字有上升趨勢。台灣近日亦出現首宗本土麻疹群聚個案，有當地醫生指出3大高風險族群易被傳染，宜盡快接種疫苗。本港衛生防護中心亦表示，今年錄3宗麻疹個案，高度關注事件。

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今年已確診3宗 本港爆發風險較低

本港衛生防護中心亦關注麻疹爆發的情況，昨日（2月29日）向全港醫生發信，指本港有輸入麻疹病毒的風險，但因麻疹疫苗接種覆蓋率高，本地爆發大規模疫情的風險較低。中心指出，今年已接獲3宗麻疹病例通報，當中2名患者是沒有外遊史的幼兒，當中包括一名11個月大男嬰和3歲男童。

全球多地現麻疹個案

根據世界衛生組織資料顯示，全球麻疹疫情於2023年明顯上升，去年通報超過30萬宗確診麻疹個案，較2022年同類數字激增接近8成，多數病例發生在也門、印度和埃塞俄比亞，當中以歐洲區的增幅最為嚴峻。世衛表示，由於新冠疫情期間MMR疫苗接種量減少，導致疫後全球麻疹快速傳播，當中以5歲以下的小童感染情況最為嚴重。

台灣重症醫學暨胸腔內科專科醫生黃軒於其Facebook專頁發文，指全球麻疹疫情有上升趨勢，近日台灣亦有確診首宗本土感染個案。加拿大衛生官員及世衛皆作出呼籲，指春假期間或多人外遊，會增加麻疹傳播的風險，建議外遊人士出發前兩星期盡快接種疫苗。

3類人應盡快打疫苗

世界衛生組織亦在2022年發現，全球約有2200萬嬰兒錯過通過常規免疫接種至少一劑麻疹疫苗，列出3類高風險人士容易感染麻疹，建議盡快接種疫苗預防，

  • 從沒有接種過麻疹疫苗者
  • 麻疹抗體已經消失無免疫力者
  • 免疫系統低下者

4類人士可考慮補打

黃軒醫生補充，接種疫苗後2周就能獲得保護力，而接種MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）是目前最有效的預防方法。他解釋，只要曾接種麻疹疫苗，就可預防及控制麻疹，並維持約20年的保護力。他續指，20歲以上的成年人，麻疹疫苗抗體濃度會下降，可自行決定就醫檢測體內是否還有抗體，因應情況再自費接種疫苗。

此外，有較高感染風險者亦可考慮補打一劑疫苗，包括

  • 計劃前往麻疹、德國麻疹疫區者
  • 工作性質頻繁接觸外國人者
  • 醫療照護工作人員
  • 照顧尚未接種疫苗嬰幼兒之機構工作人員

麻疹屬高傳染性疾病

據本港衞生署資料，麻疹屬高傳染性的疾病，潛伏期一般為7至18天，但可長達21天。麻疹可透過空氣中的飛沫，或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播。病人從出疹前4天至出疹後4天內可把病傳染給別人。

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受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮。病重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。

在「香港兒童免疫接種計劃」下，兒童接種共兩劑含麻疹的疫苗。當局亦建議所有對麻疹未具備免疫力的外籍家庭傭工都應接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹（MMR）混合疫苗，在抵港工作前接種更佳。

如對接種疫苗有任何問題，應諮詢醫生意見。

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責任編輯：羅嘉欣

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