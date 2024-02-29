【藝團】藝團借用學校場地試驗計劃9月開展　教育局要求簽承諾書確保無危國安

近日有藝團成員被投訴曾於2019年在社交平台發表不當言論，遭臨時取消演出場地。教育局今向學校發通告指，去年《施政報告》提出的「藝團借用學校場地試驗計劃」將於下學年推出，鼓勵學校開放禮堂或多用途活動室供藝團綵排，並列明藝團使用學校場地條款，包括須全面負責及確保其活動合法，沒有涉及危害國家安全內容，亦須簽署承諾書確保遵守要求。

教育局訂立「藝團使用學校場地條款」，包括藝團須全面負責及確保其活動合法，沒有涉及危害國家安全的內容及不含有暴力、色情或不雅內容，亦須禁止參與活動人士攜帶違規物件進入學校。同時，藝團須簽署承諾書確保遵守要求，如被發現違反條款，學校可禁止其進入學校範圍及使用學校設施或場地，或隨時終止借出設施或場地。

康文署負責批核藝團借用申請，署方會優先考慮能擴大學生藝術文化知識及藝術視野的藝團，如會為學生安排免費觀賞總綵排、演出或預演，舉辦與推廣藝術及中華文化相關的講座或工作坊等，以增加學生參與藝術活動機會及推動藝術教育。

計劃由康文署及教育局負責，第一期會於下年9月至2025年1月進行；第2期為2025年2月至6月。參與學校可在上述時間的選定月份，開放場地不少於兩天，每天最少開放一節、共3小時的時段；每一時段的津貼額為4,500元，學校每學年可獲發最多4.5萬元津貼，但事後須向教育提交「津貼運用報告」。截止申請日期為下月28日，參與學校名單及可供租借設施清單將於今年4月上載至康文署網頁。

另外，教育局鼓勵參與計劃學校按照局方的租用學校校舍徵收費用指引內的優惠收費率收費，或因應校本政策減收費用，以減輕非牟利藝團舉辦活動的負擔，推動社區藝術發展。如情況許可，學校亦可考慮豁免非牟利團體租用學校場地費用。

早前，劇團「小伙子理想空間」2個劇目原定下月初於兆基創意書院公演，惟有人向教育局投訴該劇團團員曾於2019年在社交平台發表「不當言論」，遭教育局「下令」要求學校解除租約；而校方應局方要求，臨時解除演出場地組約，令演出被迫取消。

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責任編輯：梁凱婷