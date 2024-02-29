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【傳染病】衞生防護中心：新冠及流感活躍程度上升　新冠陽性比率超越過去半年水平

社會 20:15 2024/02/29

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衛生防護中心表示，新冠及流感活躍程度，均有上升趨勢。(資料圖片)

衞生防護中心表示，最新監測數據顯示，過去一周新冠病毒的活躍程度有所上升。目前每周對冠狀病毒的檢測陽性比率已超越過去半年間所錄得的水平。

公共衞生化驗服務處在收集的 8,766 個呼吸道樣本中，有1,297個樣本（14.80%） 冠狀病毒呈陽性反應，對比前一周為 1,056 個樣本（13.27%）。

上周共錄得54宗新冠病毒嚴重個案及經初步評估為死因與新冠病毒有關的死亡個案，對比前一周該值為44宗。

另外，流感病毒檢測陽性比率較前一 周上升，而流感相關入院率仍高於基線水平。流感病毒陽性百分比為6.77%，低於9.21%的基線 水平，但高於前一周錄得的6.60%。

上周有37宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，當中包括26 宗死亡個案。37 宗成人個案中，有 9 人已知曾接種 2023/24 季節性流感疫苗。至於本周首4日(25日至28日)有17宗個案，當中包括7宗死亡個案。

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責任編輯：陳展棋 

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