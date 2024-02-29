【麻疹】衞生防護中心：今年錄3宗麻疹個案　具輸入風險惟爆發機會低

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衞生防護中心向全港醫生發信，指本港正面對麻疹病毒輸入風險，但因麻疹疫苗接種覆蓋率高，本地爆發大規模疫情的風險較低。

中心指出，不少歐洲、中亞和東南亞國家爆發麻疹，世衛數據顯示去年全球168個國家報告超過30萬宗麻疹病例，較前年增加約79%。中心今年至今接獲3宗麻疹病例通報，當中2名患者是沒有外遊史的幼兒，分別是11個月大男嬰和3歲男童，另一名22歲男患者潛伏期內曾到過馬來西亞。

3名患者中，有2人完成接種麻疹疫苗，另1人沒有接種。 中心呼籲，醫生協助免疫力低、特別是海外來港人士孕婦、以及1歲以下兒童接種麻疹疫苗。若對麻疹沒有免疫力，不應前往爆發麻疹的地方。

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，有麻疹個案患者沒有外遊史，顯示社區有病毒傳播，呼籲盡快打疫苗、如到海外旅行應注意個人衛生；外遊回港不舒服，要讓醫生知道外遊史；醫生同業要注意，如有病人有類似病徵如發燒、出疹，要做好相應的診斷步驟和隔離措施。

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責任編輯：陳展棋