【人事變動】珠海學院校長陳致上任不足2年　4月回巢出任北師港浸大校長

▲ 陳致將於4月出任北師港浸大校長。（珠海學院網頁圖片）

北京出生及長大的漢學及文史研究學者陳致上任自資院校珠海學院校長不足2年，今年4月即將「回巢」到珠海「北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院」（北師港浸大，簡稱UIC）出任校長。浸大公告亦透露，陳致早前是向浸大申請「無薪休假」出任珠海學院校長一職。

陳致於2022年10月起接替珠海學院校長李焯芬，此前出任UIC常務副校長。浸大校長衞炳江今日（29日）向師生及校友發出公告，宣布UIC校董會已任命陳致成為該校第3任校長，任期4年，將於4月1日起接替現任校長湯濤。

浸大公告表示，陳致身兼浸大文學院中文講座教授及饒宗頤國學院院長，已在浸大任職20多年，曾擔任浸大多個職位，直至2018年9月被借調至UIC擔任副校長（學術），並於2020年擢升為常務副校長，並指陳致早前向浸大申請無薪休假，出任珠海學院校長一職。

珠海學院於上周五（2月23日）舉行新春茶聚，陳致亦未有現身，校方當日解釋陳致「請假」，由學院多名管理層代答記者提問。陳致對上一次於去年9月見記者，曾稱學院會繼續朝升格大學方向發展，並透露2020年曾傳出「零收生」的新聞及傳播學系，在本學年錄取約20名本地和內地生。

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記者：馮琪雅