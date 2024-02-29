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【貓狗肉】上海街有處所懷疑賣貓肉及狗肉　漁護署聯同警方拘一男

社會 22:14 2024/02/29

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有網民拍攝到，漁護署車輛到上海街採取突擊行動。(香港社實圖片)

漁護署今日（29日）與食環署和警務處聯合展開突擊行動，在旺角一處所檢取懷疑狗肉和貓肉作進一步調查。

漁護署發言人表示，漁護署最近接獲報告，懷疑有人於旺角上海街一處所內售賣狗肉和貓肉作食物，今日與食環署和警務處展開聯合突擊行動。漁護署人員在單位內檢獲約35公斤懷疑用作食物的狗肉和貓肉，並已安排作化驗，現正等候結果，如證明為貓肉或狗肉，會向相關人士提出檢控。

聯合行動中，食環署人員取得證據並拘捕一名男子作進一步調查。如有足夠證據，將根據《食物業規例》（第132X章）第31（1）條檢控該名男子在處所內經營無牌食肆。

根據《貓狗規例》（第167A章），任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁六個月。

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責任編輯：陳展棋 

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