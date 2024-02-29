【InnoHK】創科學者：InnoHK遷至河套有助吸引國際人才　「本地發明本地使用」更實在

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財政預算案建議成立「生命健康創新科研中心 InnoLife Healthtech Hub」等創科措施。中大生物醫學學院客座副教授、相達生物科技創辦人招彥燾表示，中心目標是吸引國際頂尖的科研團隊和人才落戶，促進香港成長。雖然會撥款兩億元在園區為生命健康科技的初創企業提供孵化、加速計劃等支援，但更實在的措施使本地發明可以在本地採用也十分重要。

他表示，作為業界樂見和歡迎相關政策。他指，在財赤的情況下，今年政府仍然繼續撥款支持初創企業實屬難得。促進研究成果落地是正確的方向，但在引入全球創科領軍人才和科研團隊來港的同時，期望政府可以多加資源輔助本地企業的成長。

他表示，香港的創科生態圈未成熟，中下游技術轉移及商業化的發展仍待「追落後」，業界可以出一分力，因此對於一些革命性的創新研發，香港獨有的技術和產品，冀望政府可帶頭採用，使生物科技的技術發明不但可以在本地「自給自足」，更因有政府加持可以衝出國際。

另外，早前政府推出「專利盒」稅務優惠。招彥燾認為，是一個好的開始，然而取得專利必須要一段時間，本地初創在開發技術的各個階段均需要大量的資源投入，提供不同階段的稅務優惠可減輕企業的財政負擔，此舉也可同時鼓勵本地初創將更多資源投放在技術研發和產品落地的工作。

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責任編輯：陳展棋