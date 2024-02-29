【鐵路故障】張欣宇：市區線信號故障凌晨已出現 更換系統遇挫折料故障更頻繁

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荃灣線、觀塘線及港島線今日(29日)早上發生訊號故障。曾任職港鐵的立法會議員張欣宇披露，相關故障昨晚凌晨已經出現，因此由頭班車開始已經轉由後備系統運作。港鐵回應指，初步發現涉及負責信號系統的中央數據處理器，與車站數據處理器連接不暢順，信號系統在今早頭班車出現問題，令車務控制中心未能對三條路線進行自動控制和調度安排，車務控制中心隨即按既定機制，安排三線使用備用系統，交由相關車站控制列車運作，以維持服務，並向受影響乘客致歉。

張欣宇指，今次信號故障主要出現在港鐵車務控制中心，中心電腦無法如常對「市區三線」進行自動控制和調度安排，但所幸分佈在各個車站的備用系統尚能發揮主要功能，讓列車繼續以自動模式行駛。

他指，事發當控制中心的人員緊急落站，通過車站內的控制系統調度列車。但儘管跟列車行駛相關的主要功能得以維持，部分和車務資訊相關的功能，例如下一班列車到站時間等資訊，在備用操作模式下則無法正常顯示，仍然為乘客帶來不便。

控制權由控制中心移交至車站的過程中，涉及不少授權和核驗，又發生在最繁忙時段，牽一髮動全身，無可避免會影響當時的列車運作，部分班次可能出現相當的延誤，甚至「甩班」。

市區線的信號系統已經高負荷運作數十年，基本屬於「步入晚年」，可以預見不同類型的故障在未來可能更頻繁出現。而新信號系統的安裝和使用早年又遭遇重大挫折，至今甚少流出最新資訊。會推動政府和港鐵在立法會鐵路事宜小組定期交代新系統啟用的進度，接受公眾監督。

他表示，一直在議會所推動的港鐵車務表現指標透明化改革尚未被政府所採納，因此，恐怕最後只有港鐵內部和政府部分極少數人知道這次事故所實際影響到的班次和人數，對於推動公共交通有效監管不利。

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責任編輯：陳展棋