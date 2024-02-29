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【垃圾徵費】環保署料初期一半市民用指定袋　3年後檢討徵費水平

社會 23:59 2024/02/29

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環保署預計有一半市民在實施垃圾徵費初期，購買指定袋。（資料圖片）

垃圾徵費由今年4月延遲至8月正式實施，《財政預算案》的政府部門開支披露，環保署在2024/25年度於垃圾收費的收入高達17.9億元，較前一年度預算相關收入約8.67億元，增加約1倍，亦佔整個政府全年度預算201億元收入約9%。署方昨解釋，相關估算按早年試驗計劃調查數據及入閘費估算，料市民適應用袋及積極減廢後，垃圾收費會回落，當局將在實施3年後檢討，包括收費水平。

下年度預算垃圾徵費收入17.9億元　遠超早年預期

2019/20財政年度起，政府已增撥額外恒常資源推動減廢及回收。由垃圾收費實施的財政年度起，減廢撥款將進一步增加至不少於8億至10億元，金額與估算的垃圾收費初期總收入相若，以達致「專款專用」效果，即將所得的垃圾收費用於減廢及回收工作。

按最新預算案的環保署2024/25年度垃圾收費將有17.9億元收入，應撥出相應金額用於減廢，但遠高於早年8億至10億元估算。

環保署昨解釋，圾圾收費來自售賣指定垃圾袋及標籤，以及收取入閘費。當局估算在8月推行時，有一半市民用指定袋，估算售垃圾袋有約16億元收入；而垃圾轉運站或堆填區入閘費收入為2億元。連同基於環保署2021年進行住宅和工商業界指定袋使用量調查結果，及署方去年底開始接受物管批量採購指定袋，垃圾收費收入預算亦因此調高，最新估算共約17.9億元，但實際收入受遵規率、市民適應程度、參與減廢回收程度等影響，強調只為初步估算，當市民適應垃圾收費及減廢回收後，買指定袋數量會降低，垃圾收費收入會逐步減少，並在3年後檢討，包括收費水平。 

環團促交待先行先試住宅大廈

不過署方表示，垃圾收費現時還未開始，在2023/24年度，環保署在減廢回收工作的開支已高達9億元，惟未有進一步解釋。綠惜地球助理環境事務經理陳永傑指，關注當局會否將17.9億收入全用作「專款專用」減廢，又指至今仍未公布4月先行先試的住宅大廈，促當局盡快交待。

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記者：吳雋妍
 

堆填區 垃圾徵費 環保署 財政預算案

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