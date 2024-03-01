嬰兒飲水︱奶奶偷餵水致初生女兒狂嘔腸腫大　媽媽心痛：4歲仍未完全康復

▲ 有媽媽痛斥奶奶偷餵水，導初生B女腸腫大。

雖然已有不少醫生及營養師提醒，初生BB以母乳或配方奶為主食，毋須飲水，然而仍不少長輩不聽勸，反害小朋友受苦。有馬來西亞媽媽近日在網上痛斥奶奶，在女兒2個月大時餵她喝水，導致她腸子腫脹，至今4歲仍未完全康復。

馬來西亞媽媽諾莎菲卡在facebook分享女兒的病情，她憶述，在女兒初生時，奶奶便經常指女兒沒有吃飽，應餵食麥片等食品。當時仍在坐月的諾莎菲卡已千叮萬嚀奶奶不能給初生BB餵任何輔食，當時奶奶表示明白。

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直至有一天，她發現奶奶餵女兒飲水，雖然分量不多，但女兒自此就頻頻嘔吐，病了長達20日。媽媽帶著兩個月大的女兒去求醫，照X光發現女兒腸子位置空無一物，

原來女兒的腸已發腫，腫大到不成形狀，照不出來。只是喝了一點白開水，女兒就變成這副模樣。

女兒需要入院治療，並昏睡了3日。然而，如今女兒4歲2個月大仍未康復，隔數月就會突然肚痛，而且往往病足至少一星期。媽媽希望籍女兒的事故警惕其他新手爸媽，不要餵初生嬰喝水。

嬰兒飲水指引

有關嬰兒飲水，台灣食藥署表示，1歲以下嬰兒的腎功能尚未發育完全，若一下子讓嬰兒喝太多白開水，腎臟無法即時排出體內過多的水分，導致血液中鈉離子的濃度降低，嚴重情況會產生腦水腫現象，俗稱水中毒。



本港衞生署家庭健康服務亦有指引，以全母乳餵哺，不要隨便補充嬰兒配方奶和水，母乳裡面超過百份之八十都是水分，所以寶寶吃完母乳是不用再喝水。隨便補充嬰兒配方奶或水，包括葡萄糖水，只會減少寶寶吃母乳的需要和意欲，寶寶就會減少吸吮，致媽媽的乳房減少造奶。還有，嬰兒配方奶和水都不是絕對無菌，可能會增加寶寶受感染的機會。

有嬰幼兒對飲水比較抗拒，有爸媽在清水中添加葡萄糖「氹」孩子飲水。其實，衞生署資料指出，葡萄糖水只提供熱量，沒有實際的營養價值，亦無助令寶寶習慣多喝水，而且能增加蛀牙的風險。

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責任編輯：王明芳