爺孫戀丨李龍基因「訴訟基」成熱話趁機吸金？ 基哥解釋月尾開騷原因
娛樂 10:24 2024/03/01
73歲的李龍基由2月21起連日探因涉逗留條件等6罪還柙於大欖懲教所的未婚妻王青霞（Chris），被網民封「訴訟基」的基哥就獲傳媒在懲教所外守候，可謂登上其演藝事業的難得時刻，基哥更把握時機開騷「搵真銀」？
爺孫戀｜李龍基未婚妻王青霞保釋覆核突取消 基哥早宣布不再回應
李龍基解釋月尾開騷原因
基哥將在3月26晚，於香港仔一間酒家舉行迷你演唱會《李龍基好SING之夜》，價錢為$4000一席（全包宴），並指已火速爆滿，似乎相當受粉絲支持！
基哥是聰明地趁自己是話題人物而吸金，抑或是另有原因？
他回應傳媒時指演唱會是很早之前已定下來，並附有合約，故未能更改。
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基哥為未婚妻停工
基哥對未婚妻Chris不離不棄、連日探監，日前有傳媒問基哥目前是否處於停工狀態，他指自己3月份也沒有工作在身：「暫時取消咗。」那麼3月26晚的音樂會也就是基哥「復工」之作。
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撰文 : TOPick柴犬出動