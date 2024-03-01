  • 13°C
香港時間 : 2024301日 (週五) 13:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

醫療事故︱77歲婦無腫瘤仍被切胰臟後肝衰竭亡 港大深圳醫院須賠62萬：診療過程存不足

健康資訊 10:16 2024/03/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

77歲婦無發現腫瘤仍被切全胰臟，兩個月後肝衰竭亡，港大深圳醫院須賠償62萬。

内地一名77歲婦人在2018年於港大深圳醫院體檢時，被發現膽囊結石，及後被診斷為大機率患胰腺惡性腫瘤，醫院安排其進行全胰切除和脾切除手術。然而患者在術後因肝功能嚴重衰竭、肝腎綜合徵，經搶救無效後離世。其家屬發現，無論手術前檢查或是手術中的病理檢測結果，都顯示沒有發現患者胰臟有腫塊或病灶，故向法院提起對港大深圳醫院醫療損害責任糾紛民事訴訟；醫院最終被判賠償病人家屬62萬餘元人民幣。港大深圳醫院日前對此糾紛進行回應。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜腋下摸到腫塊等於患乳癌？醫生拆解4大高危症狀+謬誤

綜合內地媒體報道，77歲的張玉華因在香港大學深圳醫院體檢時發現膽囊結石，2018年8月8日因 「膽總管擴張查因、膽囊結石伴慢性膽囊炎」入院治療。後經檢查，院方指張玉華胰腺萎縮、胰管擴張，胰腺癌腫瘤標誌物升高；在外院進行PET-CT檢查，報告診斷意見為「胰頭鉤突結節狀局灶性高代謝病灶（1.9X1.3X0.9cm），結合增強掃描，考慮為惡性腫瘤可能性大」，決定為患者進行全胰切除和脾切除手術。

術後身亡 家屬驚見醫院報告無發現腫瘤提告

但張玉華在術後兩月餘，則因肝功能嚴重衰竭、肝腎綜合徵，經搶救無效後離世。其女兒於母親過世後發現，無論是術前檢查或是手術中的病理檢測結果，都沒有明顯的惡性腫瘤組織學證據。2019年8月，張玉華女兒向深圳市福田區人民法院提出對香港大學深圳醫院的「醫療損害責任糾紛民事訴訟」。

法院指，手術創傷巨大並對鑑定人營養代謝及水電平衡產生嚴重影響，其死亡與手術方式的選擇有一定關係，認為港深醫院的過錯與被鑑定人的不良治療後果在主要關係，一審判決被告香港大學深圳醫院承擔80%的賠償責任，賠償金額47萬餘元。

而香港大學深圳醫院對上述鑑定意見提出異議，認為張玉華的死因為不明原因肝衰竭，但「全胰切除手術」主要併發症並非肝衰竭，故其死亡與手術沒有直接因果關係。原、被告雙方均不服判決，上訴至深圳市中級人民法院。

二審法院指出，香港大學深圳醫院在診療過程中沒有盡到高度注意的義務，致使患者未能避免本可避免的不良後果，喪失了接受適當治療的機會及生存可能性。深圳市中級人民法院最終於2023年11月，判決香港大學深圳醫院負全部賠償責任，賠償病人家屬62萬餘元。

港大深圳醫院回應：診療過程存在不足

港大深圳醫院在其官方微信公眾號發文回應事件，對患者不幸離世感到痛心遺憾，並指醫院在事後已進行了全過程覆盤和檢視，承認「診療過程存在不足」，未來將持續改進醫院管理和診療服務流程。院方依法服從法院判決，支付全額賠償款。

强調家屬稱「強摘其母親5個健康器官」言辭不實

不過，港大深圳醫院最後進行闢謠，指患者家屬在收到賠償後仍有異議，於2023年12月起透過媒體散佈謠言，稱院方「強摘其母親5個健康器官」。醫院解釋，患者當初被診斷為腫瘤指標升高、胰管最寬處擴張10mm、胰腺萎縮，全胰切除手術是經患者本人及家屬知情並簽字同意才進行。術後病理結果顯示「胰腺：導管內乳頭狀粘液性腫瘤伴中度非典型性」，屬於胰腺癌的癌前病變，患者術後順利出院，故其家屬散佈言論之言辭不實。

院方積極配合患者家屬依法維權，並會參與、提供配合醫療事故鑒定；但同時呼籲社會和公眾理性看待該次事件。對於任何侵犯醫院合法權益的言論，院方會保留依法追究的權利。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

醫療事故丨5歲男童拔乳齒突失心跳腦死　牙醫：95%乳齒不用拔【附拔乳齒須知】
10:52 2024/02/09
醫療事故丨5歲男童拔乳齒突失心跳腦死　牙醫：95%乳齒不用拔【附拔乳齒須知】
醫療事故｜醫護缺乏經驗兼過勞　英國男嬰出生16小時大腦缺氧身亡
12:12 2024/02/05
醫療事故｜醫護缺乏經驗兼過勞　英國男嬰出生16小時大腦缺氧身亡
天瑜醫療事故｜天瑜曾胃出血食物無法消化　爸爸心痛：你可以上天堂等爸爸
11:41 2024/01/30
天瑜醫療事故｜天瑜曾胃出血食物無法消化　爸爸心痛：你可以上天堂等爸爸

你可能感興趣

醫療事故丨5歲男童拔乳齒突失心跳腦死　牙醫：95%乳齒不用拔【附拔乳齒須知】
10:52 2024/02/09
醫療事故丨5歲男童拔乳齒突失心跳腦死　牙醫：95%乳齒不用拔【附拔乳齒須知】
醫療事故｜醫護缺乏經驗兼過勞　英國男嬰出生16小時大腦缺氧身亡
12:12 2024/02/05
醫療事故｜醫護缺乏經驗兼過勞　英國男嬰出生16小時大腦缺氧身亡
天瑜醫療事故｜天瑜曾胃出血食物無法消化　爸爸心痛：你可以上天堂等爸爸
11:41 2024/01/30
天瑜醫療事故｜天瑜曾胃出血食物無法消化　爸爸心痛：你可以上天堂等爸爸
健康問題 網絡熱話 醫療事故 癌症 手術 民事訴訟 維權 香港大學 深圳

最高瀏覽

東張西望丨小學女童疑遭校園欺凌被撼頭扯頭髮　母斥校方坐視不理反要求女兒道歉
東張西望丨小學女童疑遭校園欺凌被撼頭扯頭髮　母斥校方坐視不理反要求女兒道歉