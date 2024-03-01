保護前列腺周邊神經　保留勃起功能　機械臂手術精準切除前列腺癌腫

前列腺癌是本港男性癌症殺手第三位，聽來雖然可怕，但若可及早發現與治療，有機會達至根治；尤其現今應用到的第四代機械臂微創手術，不僅能將前列腺腫瘤精細地切割，更可避免傷及周邊神經線及器官，保留到男性勃起功能之餘，術後尿滲情況亦大減，康復時間大幅縮短。

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香港癌症資料統計中心數據顯示，2021年本地前列腺癌新症個案達3038宗，死亡個案則有518宗。泌尿外科專科醫生馬偉傑指出，前列腺癌早期病徵不明顯，往往直至腫瘤增大、壓迫尿道而影響小便功能，患者始會察覺病情，加上部份徵狀與良性前列腺增生相似，導致不少個案延誤了治療。

精準活檢 減低誤差

馬醫生稱，假如患者持續感到小便困難，可先驗血檢查「前列腺特異抗原」（PSA），一旦指數偏高及懷疑出現腫瘤，會再接受超聲波導航活檢，以確認組織是否有癌細胞︰「透過多參數磁力共振及影像融合技術，可以集中火力在有懷疑的位置抽針，減少誤差，比起傳統活檢，診斷準確度能提高至90%。」

前列腺癌患者當然希望得到根治，馬醫生對此表示，根治性的治療方案包括手術及電療兩大類，至於患者能否接受切除手術，必須符合四個條件︰1. 經醫生評估癌細胞很大機會被完全清除、2. 毋須其他輔助治療、3. 預計存活期10年，以及4. 身體狀況可接受3至4小時全身麻醉。

微細視孔 切到最盡

除了患者個人條件，術後復康及怎樣維持患者生活質素，也是重要的考慮因素之一。馬醫生說，手術需要切除前列腺、精囊及部份輸精管，再將尿道與膀胱重新連接，然而前者非常纖幼，接駁時講求極高精準度，並有可能損害周邊神經線，影響勃起功能。加上傳統開刀手術的傷口接近十多厘米長，復康時間大大增加，對患者來說並不理想，直至機械臂切除手術面世，這種兩難局面得以扭轉。

「這種新式的微創手術搭配4組機械臂（1組裝有高清鏡頭，另外3組則可裝置不同手術器械工具），每組機械臂的視孔直徑僅8毫米，轉動輻度超過360度，更配備多個具備7個向度的關節，醫生能夠在控制台上，透過放大十倍的3D畫面操控，在狹窄的空間內進行手術，可以去到最邊緣位置施刀，做到極為精細的切割。」

比起傳統手術，馬醫生指機械臂手術能夠保留到前列腺外膜及周邊神經器官，勃起功能也得以保存，副作用大減，術後尿滲問題較少，故此亦被稱為「保留神經手術」。有研究則指出，患者在進行機械臂手術期間的流血情況明顯地少，術後康復進度就更快。

馬醫生說，如果小便徵狀持續，家庭成員又曾患上前列腺癌，就應及早接受檢查。曾有一位男士因其哥哥確診，擔心之下接受體檢，結果發現PSA指數超標，最終亦確診了前列腺癌。幸而，由於發現及時，兩兄弟也透過機械臂手術達至根治效果。

備注：

馬偉傑醫生提醒︰前列腺癌有不同的治療方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇適合自己的治療方案。

泌尿外科專科醫生馬偉傑

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