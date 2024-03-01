育兒心得｜子女總有不同藉口想與父母同睡 博士媽媽分析孩子内心動機

▲ 孩子總是以不同的藉口，想與父母同睡，因為孩子的依附問題。

中國人有句說話：「養兒一百歲，長憂九十九。」這話無不反映家長們在育兒路上，要掛慮孩子的事可不少。家長們總會有着想孩子快點長大，卻又怕孩子大得太快的矛盾。

不少家長曾與筆者分享，他們要求孩子獨個兒睡覺，想孩子快點獨立，不再像嬰兒般依附着父母而睡。但不少家長們都會有這樣的經驗，孩子總是以不同的藉口，想與父母同睡，那怕是怕黑、覺得自己房間有怪獸、房裏有個奇怪的黑影、床底有不明的聲音、莫名的手癢腳痛、自己獨個兒睡不着......這些藉口有時確令父母啼笑皆非，可這些舉動，不全因為孩子調皮，實在是因為孩子對成人，尤其父母有着的依附關係、依戀的情感，一時間難以抽離。

以上的狀況，尤見於10歲以前的孩子身上。其實，這都是幼兒成長階段正常的發展需要。這個階段，孩子有依附、依戀父母的行為是正常的。但這種依附的情感，到孩子十一、二歲開始就會慢慢淡化，其時的孩子，開始着重朋友關係多於家人關係，他們會較希望與朋友為伴，但又會同性相吸，男女界綫分別。他們亦變得不太想與父母為伴，例如開始變得不熱衷隨父母外出、不會主動拖父母的手、晚上不會再要求與父母同睡等。

可是，筆者觀察所得，部分家長卻未有順應孩子的發展規律，經常錯把孩子需要你的時候推開他，孩子需要長大時卻視孩子如嬰兒般溝通，把孩子變回幼兒、甚至嬰兒般控制他們，孩子規行矩步都要管、想要理。父母卻埋怨與孩子無法溝通，孩子的心亦愈走愈遠。

筆者想指出，上述這些現象經常發生於日常的親子關係中。也就是說，很多時候因為家長們沒有意識到幼兒發展規律，往往會在不適當的時間做不適當的事。例如，五、六歲的孩子，按其發展階段，正值需要由成人教導其對與錯的價值觀，父母卻事事放任由孩子作主，又或過早以朋友的方式相處，未有為孩子提供學習榜樣；待孩子十一、二歲，應該讓孩子發展自主、批判能力的時候，卻又事事以大道理方式說教、控制孩子行為與想法，甚麼也冠以「為你好」的方式溝通，孩子就容易漸生厭惡。

筆者經常跟家長們分享，認識幼兒發展規律，面對孩子的需要與表現時，就會變得容易理解。以孩子依戀父母陪睡為例，當我們明白到，此為孩子發展階段中正常的依附關係，終有一天會離我們而去，我們就會懂得好好珍借孩子的這份依戀。待孩子長大成人，這一切只能成為孩子成長中美好的回憶。

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