造福社會丨股神巴菲特老友遺孀豪捐78億　美國知名醫學院宣布永久免學費

▲ 股神巴菲特好友遺孀豪捐78億，美國名醫學院宣布永久免學費。

雖然全球經濟不景氣，美國華爾街著名富豪戈特斯曼(David Gottesman)遺孀露絲(Ruth Gottesman)卻選擇投資在下一代身上，宣布向美國紐約首屈一指的愛因斯坦醫學院豪捐10億美元(約78億港元)，讓學院所有學生從今起不用再繳交學費，令在場不少學生聞訊後紛紛喜極而泣，此捐獻更創美國史上教育機構最大一筆捐款。

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露絲是愛因斯坦醫學院的教授，亦是該校董事會主席。她早前在該校發表演說：「我很高興向大家分享，今年8月起，愛因斯坦學院將會免除學費。」在場師生得此喜訊後，群起站立拍掌狂呼，有人興奮得尖叫起來，更有人感動落淚。

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這筆捐贈來自其已故丈夫戈特斯曼，他本身是位高材生，畢業於哈佛大學商學院，於1962年結識了「股神」巴菲特，並成為巴郡(Berkshire Hathaway)最早的投資者之一，賺了人生第一桶金後，開始踏上其致富之路，並創立投資公司「第一曼哈頓」，更與巴菲特當了60年好友，直至2022年9月去世，享壽96歲，當時身家估計高達30億美元，公司現時已交由其子管理。

助學生追尋各種可能

露絲曾說丈夫留下給她的財產多得令她感到驚訝，

他在我不知情的情況下，給我留下了一整套巴郡股票的投資組合，並告訴我：拿它去做你認為正確的事情。

露絲表示，起初不知如何處理這筆巨額遺產，隨後她就想到要資助愛因斯坦學院，讓學生可以免費讀書，以此減輕學生壓力，自由去追尋各種可能。

愛因斯坦醫學院位處紐約市最貧窮的布朗克斯區（Bronx），該區是全市所有行政區中最貧窮且健康狀況排名倒數第一的區域，該校一半學生來自紐約。學生每年學費近6萬美元(近47萬港元)，讓很多學生吃不消。

約一半學生在畢業後，須背負逾20萬美元(近160萬港元)學債，比市內其他醫科大學多一倍。根據教育統計倡議計畫(Education Data Initiative)統計，2023年美國醫學生畢業後平均欠款25萬美元學貸，需要數十年才有可能悉數還清。

因此學生收到免學費的好消息後紛紛喜極而泣，開心地表示可以有信心憧憬以往因種種經濟問題而遙不可及的目標，比如買房子、組織家庭等。

醫學院：為學生開啟一道大門

愛因斯坦醫學院亦感謝露絲作出如此巨大金額捐贈，形容這份禮物將永久資助「卓越事業」。同時確保校方促進人類健康的「基本使命」，讓本來負擔不起的學生也可以進入醫學院讀書，「為許多因經濟條件而不敢想望唸醫生院的學生開啟一道大門」。

校方表示：「所有現在的四年級學生都將獲得2024年春季學費的報銷，從8月開始，所有現在和未來的學生都將全數免費上學。這筆捐款徹底改變了我們，更有能力去吸引追求使命的學生，而不僅僅是那些有能力承擔的學生。它還將釋放並提升我們的學生，使他們能夠追求原本是望而卻步的想法。」

96歲的露絲本身也是一名知名學者，自1968年起在愛因斯坦醫學院擔任兒科臨床名譽教授，專研學習障礙。她曾開發篩檢測試並且負責「掃盲」計劃，幫助了數以萬計的兒童。其後長期擔任該校董事會成員，2007年至2014年更出任校董會主席。

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責任編輯︰王明芳