【火警】旺角長輝大廈起火釀7傷　1人昏迷情況危殆

▲ 旺角長輝大廈起火釀7傷，1人昏迷情況危殆。（香港消防處直播）

旺角塘尾道發生火警。消防今早（1日）6時6分接獲多人報案，指在旺角塘尾道22號長輝大廈10樓一單位發生火警。

消防在6時10分趕至現場，並於6時40分將火救熄。消防在現場救出3男4女，消防在10樓走廊尋獲其中一名男傷者，當時他已陷入昏迷，有吸入性損傷，情況危殆，被送往廣華醫院搶救。7名傷者中，另有5人情況嚴重，1人穩定，他們送院時清醒，主要是因吸入濃煙不適，呼吸困難。所有傷者已被送院治理。

消防處高級消防隊長司徒宏斌表示，火場牽涉一個由慈善機構租用並提供予無家者居住的住宅單位，面積約8米乘5米。他續指，火勢最猛烈的位置是在客廳部分，不排除客廳有電器首先起火，令火勢更為猛烈。

事故中，消防共疏散30名居民至安全位置，另外有約140名居民自行疏散。行動中，消防共出動89名消防及救護人員、16輛消防車、6輛救護車，開動一條喉、2隊煙霧隊撲火及搜索。火警期間塘尾道介乎旺角道至亞皆老街往尖沙咀方向慢線和中線及長旺道須臨時封閉，現時已解封。

起火原因仍在調查。消防指走廊內濃煙密佈，人員需要時間尋找起火單位。而因起火時間為清晨時間，令居民疏散需要較長時間。消防亦發現，現場火警鐘系統未能啟動，這或是因為受火警熱力影響，令居民或未能知道火警發生。

司徒宏斌稱，由於涉事大廈是在1987年以前落成，現正進行消防安全翻新工作，同時因為火場熱力影響走廊屬於警報系統的電線，所以火警鐘或有機會因此未能啟動，不涉及違法行為。由於現場未發現助燃劑，初步相信火警無可疑。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃穎津、黃傑偉