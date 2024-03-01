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【妨礙司法】涉誘青年認販毒換他人撤罪　大律師妨礙司法公正罪脫

社會 10:39 2024/03/01

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被告張曉惠（中）。（資料圖片）

青年馬家健被捲入企圖販毒案判囚23年，上訴得直後揭發「師爺」陳強利曾游說其認罪，以取換控方撤控其友人，代表大律師則疑要求馬於白紙上抄寫文件，澄清沒有受任何人指示接收包裹。涉案大律師今（1日）於區域法院被裁定1項串謀妨礙司法公正罪不成立，法官指馬非誠實證人，拒納其證供。

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女被告張曉惠（35歲），報稱大律師，否認1項串謀妨礙司法公正罪。控罪指，被告與陳強利於2017年1月27日至11月21日期間，在香港一同串謀與馬家健及其他人串謀妨礙司法公正，即在販運1,185克可卡因的刑事案件中，虛假地表示洪智謙從沒要求馬家健收取包裹，以及陳述洪智謙並不涉案。

控方早前於開案陳詞指，被告曾向律政司發信作答辯商討，控方撤銷針對洪智謙所有控罪前提下，馬家健將會承認販運罪。律政司同日決定馬將於高院被控1項販運危險藥物罪，並撤回針對洪涉及相關包裹的控罪，及洪就家中睡房被搜獲的3.98克可卡因，律政司另向被告發信拒絕其答辯建議。

馬最終於承認控罪，及後於高院撤回認罪答辯，馬另不再起用被告作法律代表。馬於2019年4月經審訊後，被裁定企圖販毒罪成，馬於2021年上訴得直，獲上訴庭撤銷定罪以及擱置刑罰。

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記者：陳曉欣

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