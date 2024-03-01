癌症殺手｜15歲少女腹脹就醫揭患直腸癌末期終離世　醫生：與呢類飲食習慣有關

▲ 15歲少女腹脹就醫，揭患直腸癌末期終離世，醫生：與呢類飲食習慣有關。

直腸癌與生活飲食習慣息息相關！近日，内地一名15歲少女因腹脹前往就醫，結果竟確診結直腸癌晚期，最終離世。醫生表示，除了和家族遺傳有關，也與其不良飲食習慣有關。

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綜合内地媒體報道，江西南昌一名15歲少女正在讀中學，由於父母均在外地工作，因此與祖父祖母一起生活。近日她因腹痛到無法進食、排便，遂前往醫院就醫。醫生檢查後，發現是明顯腸梗阻，確診結直腸癌晚期，且已轉移至腹腔内部。他表示，結直腸癌晚期治療時段有限，治療效果較差，最終該名女患者不敵病魔離世。

醫生指出，該病症除了與家族遺傳因素有關以外，還與女孩的不良飲食習慣有關，

早餐錢她都用來買那些麻辣燙、燒烤，喜歡吃那些味道重的東西，這是一個很典型的原因。

數據顯示，近年來結直腸癌患病率只增不減，且呈年輕化趨勢，因其早期無明顯症狀，所以篩查非常關鍵。醫生建議，40歲以上人群需要定期做腸鏡檢查，營養均衡、規律作息、適當鍛煉等，對於預防疾病的發生都非常重要。

直腸癌4大徵狀

本港外科專科醫生劉卓靈表示，早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

台灣肝膽腸胃科醫師錢政弘亦曾指出，一般大腸直腸癌罹患初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

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本港醫管局資料指，大腸癌的成因仍然未明，但據統計，以下類別的人士較易患上大腸癌：

年過50

家族中有人患過大腸癌

本人或家族中有人患慢性結腸炎或結腸息肉

長期進食高脂肪、高膽固醇食物，而纖維攝取不足

體重超標（BMI體重指標超過25）

飲酒過量

吸煙

極少運動

至於預防方法方面，良好的飲食習慣、適量的運動和適當的篩選檢查可大大減低患癌機會。

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責任編輯：羅嘉欣