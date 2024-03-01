模範夫妻丨黃一山罕晒與太太合照放閃　兩夫妻照顧患病大仔勞心勞力冇怨言

▲ 黃一山與太太照顧得兒子好好。

有「周星馳御用配角」之稱的「細龜」黃一山，於2003年舉家移居內地發展，近年更積極經營抖音帳號，不時拍片介紹內地景點美食，近日他更罕有分享夫妻恩愛影片。

【好爸爸】黃一山大仔兒時疑DNA突變患罕見病 細龜全家移居廣州19年珍患病大仔惜父子情

罕晒與太太合照

早前的元宵節，細龜送上一杯熊仔造型冰奶茶冧太太杜婷婷，令對方笑逐顏開，不少網民更大讚杜婷婷保養得宜﹑臉上亦毫無歲月痕跡，認真厲害。

細龜於1995年迎娶內地妻子杜婷婷，同年誕下大仔黃頌衡，5年後再誕細仔黃頌匡，組成一家四口。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

大仔患上罕見病

不過他指大仔讀小學時，開始發現其記憶力差、手震及走路失平衡，8歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症，細龜曾指出，全港只有3個病例，患者會身體機能衰退，不良於行，將來甚至有機會失明。細龜稱兒子連拿起水杯都有困難，因腦部未能傳遞訊息給雙手去拿取。

照顧兒子毫無怨言

即使兒子已不良於行，需靠輪椅出入，由細龜太太負責照顧起居飲食，細龜則努力賺醫藥費，細龜和太太仍毫無怨言，還認為「照顧人是一種福氣」，會好好珍惜與大仔相處的時光。

細龜又指一生中一生最遺憾是大仔不能經歷一般人的人生，就如拍拖、生育等，「所以為咗個仔我哋兩公婆都會盡做」，令人感動。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

努力搵銀

為應付龐大治療費用，加上細仔讀書花費高，細龜「密密搵」拍畢《功夫足球》後轉戰內地發展，努力接Job賺錢養活一家人，有指高峰期更試過一年逾40多部網絡電影的產量，非常搏殺，只望提供最舒適的環境給家人。

他指舉家移居廣州方便照顧大仔：「如果我經常到外面拍戲兩三個月，我不知道他中間（病情）會有甚麼變化。」

細龜曾表示能照顧家人是一種福氣：「都唔知自己有幾耐命，如果我個仔都差唔多呢個時間離開，我覺得係一個幾美滿嘅結局，可以有個伴大家一齊講拜拜，對於人生，我淨係想每日開開心心，可以日日飲汽水，咁人生仲有咩要求？」

現時細龜一家定居廣州番禺，黃頌匡前年則於世界大學排名第八的倫敦大學學院畢業，還打算申請國內大學繼續讀碩士。

最新影片推介：Ivy So陳安立專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5