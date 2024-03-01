精神暴力丨養和醫院28歲建築工頭跳樓亡　網傳電郵揭4大指控生前疑飽受職場欺凌

本周一（2月26日），一名鄧姓28歲男子於筲箕灣耀東邨墮樓身亡。據了解，死者生前為一名建築工頭，半年前開始在養和醫院合作項目的工地工作，疑不堪職場欺凌跳樓輕生。不久，網上即廣泛流傳一封以「向精神暴力說不！向情緒施壓說不！」為題的電郵，懷疑由死者生前所共事的同事發出，內容當中詳列4點團隊「不接受」的事項，包括被侮辱及當眾指罵、咆哮呼喝及吐口水的行為，希望醫院管理層正視情況。記者已就事件向養和醫院查詢。

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近日，網上流傳一封以「向精神暴力說不！向情緒施壓說不！」為題的電郵，內容大意指工程團隊人員曾受到一系列不公平對待，希望透過電郵向管理層反映事件，並強調有4項事情「不接受」，包括（1）不接受對個人能力及資歷作出言語攻擊及侮辱；（2）不接受對工作架構下游的合約受聘團隊咆哮呼喝及對低級崗位當眾指罵；（3）反對因不滿足工作表現向個人施以懲罰性抨擊、反對偏見先行隨意把小節無理鬧得嚴苛；以及（4）反對以粗暴撕破扔擲並向工作團隊咆哮呼喝為垃圾，以為刻意向工作團隊吐口水作表達不滿。

文末又指，情緒的施壓與肢體暴力不相伯仲，因此希望管理層正視事件，並「嚴正拒絕精神暴力的存在」。

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記者：容惠玲