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婚後事丨陳自瑤「女兒」逾十種情緒carry全集　童星鄭淽月多才多藝曾出戰世錦賽

娛樂 12:37 2024/03/01

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陳自瑤「女兒」鄭淽月很厲害！

在昨晚（2月29日）一集的《婚後事》中，飾演潘善仁（羅子溢飾）及張明芯（陳自瑤飾）女兒潘悅的鄭淽月相當搶鏡，有很多幕的演出都相當有水準，只得9歲的她可謂一人carry全集，十分厲害！

婚後事丨陳自瑤＋羅子溢＋黎諾懿重返校園　掀「四葉草」集體回憶

婚後事丨與「爸爸」羅子溢以手傳情

善仁與明芯分居後帶悅悅吃甜品爭取時間父女樂，可惜中途殺出明芯母親Nancy（黎燕珊飾）加以阻撓，為免爸爸難做，悅悅狼吞虎嚥橫掃蛋糕，之後在善仁離開餐廳之際，悅悅爭取機會表達思念及愛意，除了做出比心手勢，又在玻璃上劃心兼隔空向爸爸說「I love you」，父女二人最後隔著玻璃以手傳情，配以子溢及月月的動人演繹，場面感人！

另外，在「前言不對後語」場口，月月亦刻意以誇張的表情及語氣，去表達劇中悅悅故意撒謊的狀態。

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婚後事​​​​​​​丨鄭淽月演逾10種情緒

昨晚一集對於拍攝當時只有9歳的月月確是相當大挑戰，短短一集中，月月先後要演繹天真、擔憂、古惑、左右為難、痛苦、失望、憤怒、崩潰、叛逆及行屍走肉等不同情緒，但月月亦能成功駕馭！

她獲得不少好評：「個女嘅表情好到位」、「睇得出佢同社工講嘢特別作狀」、「個女好懂性」、「呢一集好好睇，妹妹做得好好，好心痛佢，真心警惕到為何大人的錯受傷的要是小朋友」、「由頭喊到尾」、「呢集睇到我啲眼淚係咁流，特別係悅悅的演技，非常聰明」。

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婚後事​​​​​​​丨鄭淽月感謝鄧智堅指導

在《婚後事》中飾演善仁代表大律師Gordon的鄧智堅，背後有為月月擔任戲劇指導。

而月月在社交網答謝堅叔外，還感激劇中飾演姐姐Julie的黃頌明：「感謝你的教導，我係第一次上由演員親自教授的戲劇課，真的可以學到了很多。當然唔少得仲有要多謝小明姐姐陪我排練啦！」

月月感謝鄧智堅、王頌明。（IG圖片）

婚後事​​​​​​​丨多才多藝曾出戰世錦賽

其實月月的演出經驗相當豐富，曾在電影《世間有她》飾演鄭秀文和馮德倫女兒、參加《Little Miss Hong Kong2019》競選，又在在ViuTV熱播劇《飛黃騰達》中演蘇雅琳（Ivy So）童年版，又參與過微電影、廣告、兒童節目小主持等工作。

熱愛體操、跳舞的月月，曾在2019年為香港出戰競技疊杯世錦賽勇奪季軍！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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