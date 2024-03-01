年年有餘丨七旬伯伯將銀行存款忘了20年　獲6位數利息嚇壞：搞錯了吧

▲ 內地一名七旬老翁早前到銀行時，被告知他在該行存了7筆定期長達20年，單是利息「錢滾錢」下總額達28.5萬元人民幣，最後決定連本帶利把錢整合後繼續存放在同一銀行。(圖片來源：華龍網)

有人真的會存錢存到忘記嗎？內地一名七旬老翁早前到銀行時，被告知他在該行存了7筆定期長達20年，惟他毫無印象，後來才發現是他年輕時傳入，單是利息「錢滾錢」下總額達28.5萬元人民幣，最後他更決定連本帶利把錢整合後繼續存放在同一銀行，令老來仍有錢賺。不少網友大感羨慕，戲言可做伯伯的孫仔孫女。

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據內地媒體報道，內地四川一名70多歲的雷姓男子，早前到當地農業銀行辦理業務時，突然被銀行經理告知他在該行有7筆合計30萬人民幣的存款，原來是該行職員在處理銀行資訊時發現，整整20年沒動過，但雷伯對存款毫無印象，並大感震驚，更好心建議職員，「好好查查，你別搞錯了。我不可能有那多錢存在銀行裡20年，興許是和我同名同姓的人」。

經查證後，銀行確認該筆存款是雷伯所有，後來發現是他年輕時做生意，賺了錢後就在當地多家銀行開設戶口，然而20年來他已搬家多次，導致在搬屋過程中不慎遺失了存款單。雷伯現時年事已高，早已有豐厚積蓄，沒有再做生意，加上近年電子支付興起，已習慣使用電子支付，極少需要去銀行辦理業務，故此慢慢就忘記了在銀行的存款。

事後職員查問雷伯如何處理該筆存款，他決定連本帶利將該30萬人民幣的存款繼續存在同一間銀行。原來按照銀行存款利息政策核算，該7筆存款在「錢滾錢」下合共賺取利息高達28.5萬元人民幣。

報道曝光後，引起網民熱議，不少網民表示雷伯具老人智慧，「這樣也是賺退休金的方法」、「伯伯之後會不會又忘記了」、「做生意的人果然是不同」、「我也想有30萬存款」。亦有網友笑言想做伯伯的孫仔孫女，「爺爺有我在，你就不會忘記自已的存款了」、「阿公還要兒子嗎，我可以」。

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責任編輯︰王明芳