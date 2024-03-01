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婚後事丨陳自瑤新劇演出獲好評內地人氣急升　風騷現身向同事派茶點

娛樂 11:47 2024/03/01

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陳自瑤超級風騷呀！

TVB新劇《婚後事》播映了4集，劇集討論度頗高，當中首次做女一的陳自瑤（Yoyo）獲讚演得出色。

身在內地的陳自瑤日前現身TVB新媒體影音平台的辦公室，從網民於小紅書上載的片段所見，陳自瑤拿著盒裝的茶點派給同事們，只見陳自瑤笑到四萬咁口，超級風騷，又向同事們鞠躬合十說多謝。

婚後事丨陳自瑤＋羅子溢＋黎諾懿重返校園　掀「四葉草」集體回憶

婚後事丨派下午茶答謝公司員工

只見在場同事表現興奮，更向陳自瑤說：「多謝你！」、「好靚女呀！」，臨離開前陳自瑤跟員工say bye，認真識做。

至於上載片段的網民寫道：「yoyo來掃樓！埋堆堆員工福利get！哇！！勁幸福！！距離超近！！yoyo人超級nice！！講野都好搞笑！！世界上最偉大的員工福利！」

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婚後事｜陳自瑤大展喊功痛入心　Yoyo出浴鏡頭展身段夠香艷

婚後事​​​​​​​丨網民睇好來年爭視后

入行多年的陳自瑤早年只演配角，其事業轉捩點為2020年演出劇集《那些我愛過的人》，劇中陳自瑤飾演保險公司高層Sabrina，演出令人眼前一亮。

隨後陳自瑤參與綜藝節目《好聲好戲》、《識貨》大受好評，亦漸獲內地觀眾認識，2021年憑《寶寶大過天》奪《萬千星輝頒獎典禮》最佳女配角獎，及至於《婚後事》擔正做女一，某些觀眾更認為她可以憑《婚後事》令事業更上一層樓，來年有機會角逐視后。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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