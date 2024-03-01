Taylor Swift演唱會丨濱海灣金沙為指定酒店　30萬豪華住宿套餐爆滿

▲ Taylor Swift巡唱

國際天后Taylor Swift在3月2日起在新加坡國家體育館舉行6場《The Eras Tour in Singapore》演唱會，因是東南亞唯一一站，預計將共有30萬名樂迷去到當地睇騷，估計帶來數以十億港元的消費效應，其中新加坡酒店業便大為受惠。

今次Taylor Swift到新加坡開騷，當地頂級奢華酒店濱海灣金沙（Marina Bay Sands）便是此次巡遊官方合作夥伴。

▲ （圖:法新社)

綜合報導所指，Taylor的粉絲為希望有機會一睹偶像風采，已經一早預訂各酒店套房，而酒店亦針對此次世界巡演，推出一系列主題服務，當中豪華住宿套餐房價由1萬坡元（約5.8萬港元）至最高價5萬坡元（約30萬港元），部分房間雖屬天價，但據知已全部租出。

而豪華住宿套餐會包括演唱會特別套票、豪華轎車接送以及頂級餐飲服務，以及有機會獲不同的演唱會紀念品，及周邊活動如光影水舞秀以及建築燈光秀入場券等。

▲ 濱海灣金沙已是當地著名頂奢酒店。（官方facebook圖）

濱海灣金沙人生必住

2011年開業的濱海灣金沙，當年被形容為「世界造價最高飯店」、「此生必住奢華酒店」。酒店共有3棟55層樓高的建築，外型以26度的斜角，跟筆直樓身取取得完美平衡，猶如太空船的外觀，已是新加坡地標之一。

酒店擁有超大150公尺戶外無邊際泳池，以及亞洲最大空中花園，早前更耗資10億美元，進行開業以來最大規模的改裝計畫，陸續完成超過850間客房更新，而由星級名廚 Chef Justin Quek 主理的 Sky on 57 、美國 Mario Batali 主理的 Osteria Mozza亦已正式開張，打造上佳美食體驗。

▲ 酒店附近不少打卡點。(facebook圖)

另外，酒店附近的金沙藝科館亦甚知名，佔地約 50,000 平方呎，設有 21 個展廳，內部主題以科學、藝術、媒體與科技展覽為主，都是遊客必訪之地。

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濱海灣金沙

地址：10 Bayfront Ave, Singapore 018956

網址：www.marinabaysands.com

記者:Eric