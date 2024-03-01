  • 13°C
香港時間 : 2024301日 (週五) 13:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Taylor Swift演唱會丨濱海灣金沙為指定酒店　30萬豪華住宿套餐爆滿

娛樂 11:47 2024/03/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

Taylor Swift巡唱

國際天后Taylor Swift在3月2日起在新加坡國家體育館舉行6場《The Eras Tour in Singapore》演唱會，因是東南亞唯一一站，預計將共有30萬名樂迷去到當地睇騷，估計帶來數以十億港元的消費效應，其中新加坡酒店業便大為受惠。

今次Taylor Swift到新加坡開騷，當地頂級奢華酒店濱海灣金沙（Marina Bay Sands）便是此次巡遊官方合作夥伴。

（圖:法新社)

綜合報導所指，Taylor的粉絲為希望有機會一睹偶像風采，已經一早預訂各酒店套房，而酒店亦針對此次世界巡演，推出一系列主題服務，當中豪華住宿套餐房價由1萬坡元（約5.8萬港元）至最高價5萬坡元（約30萬港元），部分房間雖屬天價，但據知已全部租出。

而豪華住宿套餐會包括演唱會特別套票、豪華轎車接送以及頂級餐飲服務，以及有機會獲不同的演唱會紀念品，及周邊活動如光影水舞秀以及建築燈光秀入場券等。

濱海灣金沙已是當地著名頂奢酒店。（官方facebook圖）

濱海灣金沙人生必住

2011年開業的濱海灣金沙，當年被形容為「世界造價最高飯店」、「此生必住奢華酒店」。酒店共有3棟55層樓高的建築，外型以26度的斜角，跟筆直樓身取取得完美平衡，猶如太空船的外觀，已是新加坡地標之一。

酒店擁有超大150公尺戶外無邊際泳池，以及亞洲最大空中花園，早前更耗資10億美元，進行開業以來最大規模的改裝計畫，陸續完成超過850間客房更新，而由星級名廚 Chef Justin Quek 主理的 Sky on 57 、美國 Mario Batali 主理的 Osteria Mozza亦已正式開張，打造上佳美食體驗。

酒店附近不少打卡點。(facebook圖)

另外，酒店附近的金沙藝科館亦甚知名，佔地約 50,000 平方呎，設有 21 個展廳，內部主題以科學、藝術、媒體與科技展覽為主，都是遊客必訪之地。

最新影片推介

TOPick柴犬追星
飛黃騰達｜Ivy So欠缺自信常審視表現　陳安立自爆：唔係好講到大話

濱海灣金沙

地址：10 Bayfront Ave, Singapore 018956

網址：www.marinabaysands.com

記者:Eric

相關文章

日本天后丨宇多田光宣布舉行巡迴演唱會　出道25年將首度來港開個唱
16:26 2024/02/26
日本天后丨宇多田光宣布舉行巡迴演唱會　出道25年將首度來港開個唱
吳浩康演唱會丨Deep感謝太太照顧兒子　邀請地盤工友齊睇騷
19:01 2024/02/25
吳浩康演唱會丨Deep感謝太太照顧兒子　邀請地盤工友齊睇騷
洪卓立音樂會丨Ken解釋身形暴脹原因　聲帶受損失聲：喉嚨有浸血腥味
19:10 2024/02/26
洪卓立音樂會丨Ken解釋身形暴脹原因　聲帶受損失聲：喉嚨有浸血腥味

你可能感興趣

日本天后丨宇多田光宣布舉行巡迴演唱會　出道25年將首度來港開個唱
16:26 2024/02/26
日本天后丨宇多田光宣布舉行巡迴演唱會　出道25年將首度來港開個唱
吳浩康演唱會丨Deep感謝太太照顧兒子　邀請地盤工友齊睇騷
19:01 2024/02/25
吳浩康演唱會丨Deep感謝太太照顧兒子　邀請地盤工友齊睇騷
洪卓立音樂會丨Ken解釋身形暴脹原因　聲帶受損失聲：喉嚨有浸血腥味
19:10 2024/02/26
洪卓立音樂會丨Ken解釋身形暴脹原因　聲帶受損失聲：喉嚨有浸血腥味
歌手 演唱會 文娛藝術 展覽

最高瀏覽

東張西望丨小學女童疑遭校園欺凌被撼頭扯頭髮　母斥校方坐視不理反要求女兒道歉
東張西望丨小學女童疑遭校園欺凌被撼頭扯頭髮　母斥校方坐視不理反要求女兒道歉