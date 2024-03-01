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視后丨佘詩曼出席巴黎時裝周展現女王霸氣 　人氣高企親民拍照簽名

娛樂 12:30 2024/03/01

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阿佘去到邊人氣都咁勁！

視后佘詩曼近日飛到法國巴黎出席時裝騷，連日來網上也有流出她在法國的蹤影片段。人氣爆燈的她一到埗已經獲得不少粉絲接機拍照，雖然搭了長途機的阿佘，臉上沒有一絲倦容，全程保持微笑，又為粉絲簽名，果然夠親民。

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型格Look上陣

早前在北京出活動時，聲沙沙的阿佘，當時指自己聲帶不舒服，不過她仍未完全康復，在其中一條時裝周片穿上Oversize 西裝上陣型格十足的她，受訪時仍聲沙沙，不少網民都叫阿佘要小心保重。

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人氣超勁

之後，在另一條片中，有網民見到阿佘時，更表現激動，大呼「姐姐好漂亮」﹑「佘詩曼超美」，即使去到法國，阿佘的人氣仍然有增無減，認真厲害。

另外，換上第二套西裝上陣的阿佘，擺出多個型格甫士，絕對Chok到爆！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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