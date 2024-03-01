亞洲電影大獎丨韓國國寶級影后李英愛獲「卓越亞洲電影人大獎」 　將親臨香港出席頒獎禮

▲ 李英愛獲亞洲電影大獎頒「卓越亞洲電影人大獎」。

第17屆亞洲電影大獎今日（3月1日）宣布，今年「卓越亞洲電影人大獎」將頒予兩位來自不同地區的亞洲演員，其中一位獲頒這項殊榮的正是入行超過30年，素有「氧氣美女」之稱的資深韓國演員李英愛。

對此次獲獎，李英愛表示：「獲頒這項重要殊榮讓我受寵若驚。這次很高興來港參與這項亞洲影壇盛事，我也希望繼續參與不同亞洲地區的作品，與更多亞洲各地電影人交流，同時讓外國觀眾關注韓國電影和文化。」



李英愛於1993年憑劇集《你家的老公如何》開始其影視生涯，之後演出的劇集《醫家兄弟》、《最愛是誰》及《火花》等均膾炙人口。

▲ 李英愛

寫書介紹韓國文化

在2000年，她與頂級男星李炳憲、宋康昊合演由朴贊郁執導的電影《JSA安全地帶》，電影更成年度韓國本土電影票房冠軍。香港導演陳可辛因看了這部電影，邀請她參與許秦豪執導的《春逝》，促進香港和韓國電影人交流，意義重大。

李英愛主演的作品也走出韓國，對推動韓流在世界各地發展起了里程碑式的積極作用，當中2003年劇集《大長今》在世界90多個國家及地區播映，讓世界觀眾認識韓國歷史。她更在2015年撰寫《李英愛的晚餐：從韓國飲食文化發現的美麗故事》一書，從飲食中介紹韓國生活文化。

▲ 《JSA安全地帶》

修讀碩士課程



《JSA安全地帶》為李英愛的電影事業注入強心針，而朴贊郁導演對其表現更是印象深刻，2005年特別她度身訂造《親切的金子》。片中李英愛一改以往戲路，飾演為復仇而不惜一切的金子，顛覆從影以來高貴大方的氣質美女形象，成功演繹復仇背後複雜微妙的心理變化，為她贏得第26屆青龍獎影后殊榮，而電影也同時獲頒最佳影片獎項。

李英愛多年來不斷鑽研演技，更修讀了中央大學戲劇電影學碩士課程。2019年，她繼《親切的金子》後，在電影《復仇母親》中飾演誓要尋回失蹤兒子的堅強母親，在悲傷中散發希望，引領公眾反思拐賣兒童的社會問題，而李英愛也憑電影奪得第25屆春史電影獎最佳女演員獎項。近期她在劇集《大指揮家：弦上的真相》飾演作風果敢，背後埋藏黑暗秘密的指揮家，再次挑戰從未演過的角色。

▲ 《大長今》

用作品讓觀眾產生共鳴



李英愛已確認來港出席在3月10日於西九文化區戲曲中心舉行的第17屆亞洲電影大獎頒獎典禮，親自接受獎項。釜山國際電影節主席朴光守先生表示：「李英愛小姐無疑是最受影迷愛戴的韓國女演員之一。能見證她的卓越才華獲得亞洲電影大獎的肯定，我們感到非常自豪。」

對於獲頒「卓越亞洲電影人大獎」，李英愛表示十分高興和榮幸，令她感恩的是，原來在這段時間原來仍有很多人記得她。

對於自己主演的作品在韓國及外國都備受歡迎，她表示：「我主演的《親切的金子》在韓國和外國都有很多人談論，很受觀眾支持和喜愛。與其說是某個特定角色特別能讓外國觀眾明白和理解，不如說原來我演的電影也可克服文化差異，我相信外國觀眾也會感受到我在作品中流露的熱情。我在作品中付出的努力，也會讓觀眾產生共鳴。」

▲ 《親切的金子》

談及《親切的金子》，李英愛繼續分享這部作品對她演藝生涯的影響。「《親切的金子》是我在《大長今》大受歡迎後接拍的作品，當時我沒想過《親切的金子》會和《大長今》一樣大獲好評。

《親切的金子》在國際電影節中得到不錯的評價，我和朴贊郁導演合作的效果也很理想。那時我在想，描述一個女性復仇的過程，這樣的故事能讓世界各地觀眾喜愛，引發他們的興趣嗎？最終這部電影讓我挑戰自己，增強了我的信心，所以《親切的金子》可說是我演藝生涯的轉捩點。」

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不停止學習



李英愛認為現時很多電視劇和電影中的女性形象，和以前相比都更有挑戰性且更多元化，角色設定比以前更廣闊，觀眾也可從中看到亞洲女性的多樣性，她解釋說：「電影提供了渠道讓我逐步由最初較平面的角色，漸漸變得更多樣性，角色的色彩也更豐富。那些女性角色為我帶來積極和鼓舞的作用。我也希望自己能更多面向地展示女性的面貌。」

她認為自己的學習階段從未停止，如果真的要給那些希望闖出名堂的演員們意見，她會說要堅持不懈：「只要堅持，最終就能建立自己的風格和特色，並由此產生專屬你的深度。初時的表現可能會較弱，但假以時日就會變得紮實；只要對自己的立志毫不動搖，就能打好基礎。」



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