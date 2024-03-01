網絡熱話｜坐港鐵關愛座沉思被野生捕獲　金牌經理人曾因1習慣患重病

▲ 近日有網民表示，搭地鐵時偶遇「金牌經理人」黃柏高。

現年72歲、有「金牌經理人」的黃柏高（Paco）過去捧紅不少巨星，包括陳百強、林子祥、楊千嬅、鄭中基等，早年曾因為1個壞習慣患重病，雖然已經痊癒，但從此深居簡出，甚少露面。不過近日有人在地鐵偶遇黃柏高，並在網上發文，隨即引來大批網民表示：「想同佢講多謝！」

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有網民周三（28日）在Facebook社團「舊香港照片館」發文，表示在港鐵車廂內野生捕獲黃柏高，並分享偷拍的照片。從照片可見，黃柏高身穿迷彩外套，並戴上黑白格仔圍巾及招牌墨鏡坐在關愛座上，貌似正在聽歌沉思，面色不俗。

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帖文發布後引來大批網民留言，不少人模仿過往歌手在樂壇頒獎典禮上的感言，表示要多謝黃柏高，「首先我要多謝Paco」、「梗係多謝Paco啦」、「係Paco執我返嚟—古巨基」。另有人指黃柏高確實是一個傳奇，也想關心他的近況，「問下近况都好呀」、「佢好似好凍、過去問佢要唔要俾多件衫佢」、「宜家佢有咩撈」。

昔日工作忙碌忽略健康

黃柏高曾於2022年亮相由已故藝人鄭啟泰主持的健康節目《醫師Talk》，表示自己昔日因為忙於工作而忽略健康，加上暴飲暴食及「將威士忌當水飲」的作風，最終導致身體出現警號：「到病咗先知道，真係原來會死，過程真係好辛苦，要真正經歷過，然後先明白要愛惜身體。」

他當時亦透露自己有兩大養生秘訣，一是要有充足睡眠，二是多喝水：「以前我嘅生命之水係威士忌，而家係飲水，我嘅養生格言係飲多啲水、瞓多啲覺。」

自言以前醉醒多過瞓醒的Paco，表示過往不時有人勸他改掉壞習慣，但他當時只當作耳邊風，不過經歷過今次病患，令他明白健康的重要，他指：「瞓醒又可以Enjoy新嘅一日，好難得。」

過量攝取酒精可致急性酒精中毒

飲酒不宜過量，醫院管理局急症科統籌委員會主席徐錫漢醫生曾指出，過量攝取酒精會抑壓大腦功能，並會出現頭痛、嘔吐、呼吸困難、失去知覺、昏迷等反應，亦可引致急性酒精中毒。

他提醒，市民要自行判斷身體可承受的酒量，如飲酒後出現面紅或感到身體發熱時，應立即停止飲酒，並用熱毛巾作熱敷。

根據世界衛生組織（WHO）資料，酒精中毒的症狀包括臉紅，言語不清，步態不穩，多動，多語，行為失態，反應遲緩，判斷力受損，麻木等。

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責任編輯：羅嘉欣