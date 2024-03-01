  • 13°C
香港時間 : 2024301日 (週五) 13:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話｜坐港鐵關愛座沉思被野生捕獲　金牌經理人曾因1習慣患重病

健康資訊 12:32 2024/03/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

近日有網民表示，搭地鐵時偶遇「金牌經理人」黃柏高。

現年72歲、有「金牌經理人」的黃柏高（Paco）過去捧紅不少巨星，包括陳百強、林子祥、楊千嬅、鄭中基等，早年曾因為1個壞習慣患重病，雖然已經痊癒，但從此深居簡出，甚少露面。不過近日有人在地鐵偶遇黃柏高，並在網上發文，隨即引來大批網民表示：「想同佢講多謝！」

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜腋下摸到腫塊等於患乳癌？醫生拆解4大高危症狀+謬誤

有網民周三（28日）在Facebook社團「舊香港照片館」發文，表示在港鐵車廂內野生捕獲黃柏高，並分享偷拍的照片。從照片可見，黃柏高身穿迷彩外套，並戴上黑白格仔圍巾及招牌墨鏡坐在關愛座上，貌似正在聽歌沉思，面色不俗。

點擊圖片放大
+4
+3

帖文發布後引來大批網民留言，不少人模仿過往歌手在樂壇頒獎典禮上的感言，表示要多謝黃柏高，「首先我要多謝Paco」、「梗係多謝Paco啦」、「係Paco執我返嚟—古巨基」。另有人指黃柏高確實是一個傳奇，也想關心他的近況，「問下近况都好呀」、「佢好似好凍、過去問佢要唔要俾多件衫佢」、「宜家佢有咩撈」。

昔日工作忙碌忽略健康

黃柏高曾於2022年亮相由已故藝人鄭啟泰主持的健康節目《醫師Talk》，表示自己昔日因為忙於工作而忽略健康，加上暴飲暴食及「將威士忌當水飲」的作風，最終導致身體出現警號：「到病咗先知道，真係原來會死，過程真係好辛苦，要真正經歷過，然後先明白要愛惜身體。」

他當時亦透露自己有兩大養生秘訣，一是要有充足睡眠，二是多喝水：「以前我嘅生命之水係威士忌，而家係飲水，我嘅養生格言係飲多啲水、瞓多啲覺。」

自言以前醉醒多過瞓醒的Paco，表示過往不時有人勸他改掉壞習慣，但他當時只當作耳邊風，不過經歷過今次病患，令他明白健康的重要，他指：「瞓醒又可以Enjoy新嘅一日，好難得。」

過量攝取酒精可致急性酒精中毒

飲酒不宜過量，醫院管理局急症科統籌委員會主席徐錫漢醫生曾指出，過量攝取酒精會抑壓大腦功能，並會出現頭痛、嘔吐、呼吸困難、失去知覺、昏迷等反應，亦可引致急性酒精中毒。

他提醒，市民要自行判斷身體可承受的酒量，如飲酒後出現面紅或感到身體發熱時，應立即停止飲酒，並用熱毛巾作熱敷。

根據世界衛生組織（WHO）資料，酒精中毒的症狀包括臉紅，言語不清，步態不穩，多動，多語，行為失態，反應遲緩，判斷力受損，麻木等。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【睡眠影響】常熬夜死亡風險大增21%　研究：有吸煙酗酒習慣更致命
18:47 2023/07/02
【睡眠影響】常熬夜死亡風險大增21%　研究：有吸煙酗酒習慣更致命
【飲酒過量】出2萬獎金利誘員工狂灌酒　男子疑10分鐘狂飲1公斤52度白酒中毒亡
13:56 2023/09/26
【飲酒過量】出2萬獎金利誘員工狂灌酒　男子疑10分鐘狂飲1公斤52度白酒中毒亡
【飲酒過量】男子啤酒當飲品日飲10罐　頭暈求醫揭患低血鈉險喪命
18:22 2023/10/14
【飲酒過量】男子啤酒當飲品日飲10罐　頭暈求醫揭患低血鈉險喪命

你可能感興趣

【睡眠影響】常熬夜死亡風險大增21%　研究：有吸煙酗酒習慣更致命
18:47 2023/07/02
【睡眠影響】常熬夜死亡風險大增21%　研究：有吸煙酗酒習慣更致命
【飲酒過量】出2萬獎金利誘員工狂灌酒　男子疑10分鐘狂飲1公斤52度白酒中毒亡
13:56 2023/09/26
【飲酒過量】出2萬獎金利誘員工狂灌酒　男子疑10分鐘狂飲1公斤52度白酒中毒亡
【飲酒過量】男子啤酒當飲品日飲10罐　頭暈求醫揭患低血鈉險喪命
18:22 2023/10/14
【飲酒過量】男子啤酒當飲品日飲10罐　頭暈求醫揭患低血鈉險喪命
黃柏高 關愛座 健康問題 網絡熱話 養生

最高瀏覽

東張西望丨小學女童疑遭校園欺凌被撼頭扯頭髮　母斥校方坐視不理反要求女兒道歉
東張西望丨小學女童疑遭校園欺凌被撼頭扯頭髮　母斥校方坐視不理反要求女兒道歉