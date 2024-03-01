  • 11°C
香港時間 : 2024301日 (週五) 20:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

罕見病︱雙腿冒小紅點誤以為過敏　24歲女揭患罕見病兼敗血症命危結局曝光

醫生診症室 18:34 2024/03/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

雙腿冒小紅點誤以為過敏，24歲女揭患罕見病兼敗血症命危，結局曝光。

【紅疹/過敏/罕見病/再生障礙性貧血/敗血症/病徵】多留意身上出現的異樣，及時求醫！內地一名24歲女子某日發現自己雙腿突然出現很多「小紅點」，以為過敏於是求醫，結果竟被發現血小板數值極低，有大出血風險，還被診斷患1罕見病及敗血症。多重威脅令女子很快陷入命危狀態，醫護人員秉持著「即使只有1%成功率也要竭盡全力」的精神全力救治，最終成功將女子從死神手中搶回。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜腋下摸到腫塊等於患乳癌？醫生拆解4大高危症狀+謬誤

據内地媒體報道，化名「小馮」的24歲女子，2023年夏季在外地遊玩時，突然發現自己雙腿出現不少紅點，像是過敏症狀。小馮立即到當地醫院皮膚科求醫，化驗血常規後報告竟赫然顯示「危急值」，血小板僅有14（正常值為每毫升15至45萬），隨時有大出血可能。

確診罕見病兼敗血症命危

小馮回到杭州，再向某大型三甲醫院求醫，被確診爆發性極重型再生障礙性貧血（FVSSA）。浙江省中醫院血液科主任葉寶東解釋，此病是一種骨髓造血組織減少、造血功能衰竭，導致血細胞減少的綜合病症，即骨髓不再造血；極重型再障患者的早期死亡率高達90%。若不加以控制治療，病人更可能出現嚴重感染、出血，導致死亡。

小馮入院時，已面臨血液系統重度低下、高燒及重症感染多重威脅。惟禍不單行，她在治療期間又出現敗血症跡象，生命危在旦夕。

醫護全力救治 逆境求生

醫院專家最終決定採用「造血幹細胞移植」，為小馮進行搶救。因父親過世、母親感染新冠病毒，醫院只能破例選用其旁系親屬作為供者，移植手術成功率又大大降低。但醫護秉持著「即使只有1%成功率也要竭盡全力」的精神，在醫療及精神上給患者極大支持，積極創造最佳的手術移植條件。

手術最後於2023年8月完成，術後一周，原本高燒的小馮體溫開始下降，情緒回穩；但出現反胃、體重下降等情況。醫院果斷採取中西醫結合的治療策略，經過三帖藥物治療，小馮病情明顯好轉。

術後2周，小馮身體狀況逐漸向好，檢查結果一項項地轉為正常；白血球和血小板數量亦回升至健康水平。至術後第3周，沒有任何移植併發症出現，小馮順利出院。

半年後，小馮定期回診，表示除皮疹外，身體已一切正常。她向所有幫助救治自己的醫護表達了感激之情：

太謝謝你們了！ 是你們讓我在這裡找到了希望，給了我第二次生命。

罕見骨髓衰竭病易受感染死亡率高

事實上，本港同樣存在再生障礙性貧血患者，並要負擔極高昂藥費。「再生障礙性貧血」是由於患者骨髓機能衰退而導致造血不足的罕見病，患者因血色素、血小板及白血球下降，而出現貧血及免疫力下降，嚴重者會內臟出血致命。可分為先天及後天，惟後天成因不明，或與化學品、過量輻射或病毒感染相關。

患者會因白血球數量低而導致免疫力大幅下降，連麵包、新鮮水果也因怕細菌感染不能進食。即使只是普通感冒也很難痊癒，例如持續低燒不退，體溫38度已要入急症室吊足7日抗生素，嚴重更會出現併發症如肺炎。

其中，有約1至3成患者會併發患上陣發性夜間血紅素尿症（PNH），骨髓幹細胞基因突變而造成紅血球缺損，出現溶血性貧血，患者有機會出現血栓而突然死亡。

敗血症死亡率可高達47%以上

罕見病以外，「敗血症」則是本港的嚴重疾病之一，每年影響着千分之一的成年人口。這種疾病可以影響肺部、腎臟和肝臟等重要器官，患者倘若出現多重器官衰竭，死亡率可高達47%以上。

中大醫學院麻醉及深切治療學系助理教授凌若崴表示，敗血症的病徵，除了發燒、咳嗽帶痰或排尿灼痛等受感染症狀，患者亦會出現寒顫、神志不清、嚴重呼吸短促、排尿減少、頭暈和皮膚變色等。及時治療是對抗敗血症的關鍵，呼籲市民多加留意敗血症的病徵，如出現以上情況需儘早求醫。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

不良作息︱靚女作家罹罕見病離世　生前發警世文：一定要吃三餐
12:05 2024/02/28
不良作息︱靚女作家罹罕見病離世　生前發警世文：一定要吃三餐
罕見病︱《打死不離3父女》女星皮肌炎病逝　醫生拆解急速奪命原因　1症狀久未痊癒速求醫
18:45 2024/02/19
罕見病︱《打死不離3父女》女星皮肌炎病逝　醫生拆解急速奪命原因　1症狀久未痊癒速求醫
生命鬥士｜自小患罕病全身長滿纖維瘤　28歲再患乳癌靠賣花賺醫藥費　女子：能擁有健康的身體是最大福分【附乳癌5大症狀】
09:00 2024/02/18
生命鬥士｜自小患罕病全身長滿纖維瘤　28歲再患乳癌靠賣花賺醫藥費　女子：能擁有健康的身體是最大福分【附乳癌5大症狀】

你可能感興趣

不良作息︱靚女作家罹罕見病離世　生前發警世文：一定要吃三餐
12:05 2024/02/28
不良作息︱靚女作家罹罕見病離世　生前發警世文：一定要吃三餐
罕見病︱《打死不離3父女》女星皮肌炎病逝　醫生拆解急速奪命原因　1症狀久未痊癒速求醫
18:45 2024/02/19
罕見病︱《打死不離3父女》女星皮肌炎病逝　醫生拆解急速奪命原因　1症狀久未痊癒速求醫
生命鬥士｜自小患罕病全身長滿纖維瘤　28歲再患乳癌靠賣花賺醫藥費　女子：能擁有健康的身體是最大福分【附乳癌5大症狀】
09:00 2024/02/18
生命鬥士｜自小患罕病全身長滿纖維瘤　28歲再患乳癌靠賣花賺醫藥費　女子：能擁有健康的身體是最大福分【附乳癌5大症狀】
健康問題 罕見病 正能量 貧血 血栓 過敏 肺炎