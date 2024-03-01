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多孩父母｜夫妻17年生9女1男即「封肚」　爸爸高呼：絕無重男輕女

育兒資訊 13:35 2024/03/01

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夫妻17年生9女1男即封肚。

不少人都會追求十全十美，除了工作上，家庭方面都希望能夠圓滿美好。大陸貴州一家12口因發布全家人日常生活影片，而在網上爆紅。43歲陳姓男子和妻子在17年來陸續生了9女1男，陳男強調絕無「追仔」的重男輕女思想，也決定生下第10個孩子後，就不會再生，後來剛好第10個是為男孩。

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根據《華商報》報道，貴州一名43歲男子以網名「十個孩子他爸」，在社交平台上分享一家12口影片，引來不少網民關注，短短4年間便累積23.8萬粉絲。影片大部份是一家人和樂融融聚在一起煮飯、吃飯、娛樂的生活日常，當中最高瀏覽次數的影片有超過40萬次瀏覽。紀錄10個孩子的日常也使他感嘆：

生活很辛苦，有你們很幸福，你們是我奮鬥的動力。

陳男表示，當年在浙江打工時遇上比自己小5歲的妻子，沒想到妻子竟與他的老家是同一個村子，因此2人很快便墮入愛河，於2004年結婚，同年大女兒出生，後來陸續生了8個女兒，其中一對雙胞胎女兒。

夫妻倆強調絕不是重男輕女，當初也決定不論第10個是男是女，之後也不會再生。後來剛好第10個是男孩，今年才3歲多，湊成了「十全十美」。陳男透露，妻子多年來在老家照顧孩子，而他則擔起養家活兒的責任，如今大女兒正在讀高三，今年6月份即將參加高考，二女兒在讀高一，三女兒在讀中三，四女兒在讀小六，其餘的除了老十，均在念小學，一個都沒有輟學。

從他發布的影片中可見，一家人住在政府幫忙修建的2層房子，共7個房間，有時還會送來一些日常用品，讓他們相當感激。不過他透露一家堅持謝絕社會各界的捐助，希望自食其力養大所有孩子，還表示平時靠影片累積了一些粉絲，因此想透過直播帶貨賺錢養家。

事件曝光後引起網民議論，表示「生得出，養得起，養得好，才是本事」、「好羨慕這大家庭，每個小孩都是大眼睛，很漂亮」、「一家和樂融融非常幸福」、「孩子個個漂漂亮亮，上桌規規矩矩，家教家風好，好羨慕！」。

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責任編輯：王明芳

 

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