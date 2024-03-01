外傭趣事︱外傭誤將1小食當菜洗港媽哭笑不得　惹網民大爆姐姐煮食蝦碌史

▲ 工人姐姐誤將1款即食材料拿去當成一般蔬菜沖洗，令港媽哭笑不得。

外傭來港除了要克服語言上障礙，更要通過廚藝上的考驗，有時不禁鬧出笑話。有港媽於社交平台發帖分享，工人姐姐卻把1款即食材料拿去當成一般蔬菜沖洗，令港媽哭笑不得。網民對工人姐姐的趣事紛紛表示有共鳴，帖文下的留言區隨即成為大爆外傭煮食蝦碌史合集，包括：外傭曾好心把多春魚「去春」、叮熟海膽刺身等，光看的確令人「笑到有腹肌」。

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該名港媽在「表揚好姐姐開心分享區」群組發帖分享，指自己打算製作壽司卷，工人姐姐卻把中華沙律拿去當成一般蔬菜沖洗，令港媽哭笑不得，她更上傳1張將中華沙律放在筲箕上隔水的照片。隨即引起網民關注，不過最後港媽事後都有分享「製成品」，圖片所見都份屬正常之作。有網民抵死留言：「洗下好，無咁鹹」、「洗乾淨哂啲菜，幾好！」、「無炒熟執到」。

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大爆外傭煮食蝦碌史

帖文下的留言區隨即成為大爆外傭煮食蝦碌史合集，網民認為看到工人姐姐搞笑騎呢事蹟，表示「笑死又激死」，更多網民期待追看留言：「果然！識睇係要睇留言。」外傭煮食蝦碌史當中少不了黑暗料理，包括：「蕃茄蕃薯湯」、「試過將啲小籠包拎晒去烚」、「清蒸麥樂雞」。

更多趣事是外傭好心幫倒忙但又錯得幾可愛，包括：外傭曾好心把多春魚「去春」、大閘蟹「去毛」、「冰糖燉燕窩，佢隔晒啲洗渣，淨飲」、「試過洗肉碎」、冰皮月餅蒸熱食等。更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳