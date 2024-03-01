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【企圖謀殺】疑與女友箍煲不遂開煤氣縱火　運輸工認企圖謀殺還押候判

社會 12:26 2024/03/01

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疑與女友箍煲不遂開煤氣縱火，運輸工認企圖謀殺還押候判。（資料圖片）

運輸工與女友分手後復合不果，曾企圖自殺不遂。運輸工其後夜訪前女友住所擬收拾物品，聲稱於廚房吸煙後突然傳出爆炸聲。男方其後以枕頭焗前女友頭部10秒，揚言要同歸於盡，直至女方稱將與男友分手後才停止，女方於男方救火時嗅到煤氣味遂逃出單位，運輸工其後於單位昏迷獲救，消防發現廚房煤氣喉曾遭人為破壞。涉案男今（1日）於高等法院承認企圖謀殺罪，還押至3月14日判刑。

被告盧文傑（現年43歲），報稱運輸工人，承認1項企圖謀殺罪，控罪指他於2022年4月29日，在新界屯門業龍逸邨一單位企圖謀殺李姓女子。另否認於同日在另一情況下企圖謀殺李，該控罪獲存檔法庭。

代表律師求情指，被告因一時失控才犯案，與其性格不符。被告與事主關係複雜，並涉及金錢瓜葛，但強調並非怪責事。被告及時認罪，顯示有悔意，代表律師表示明白事件嚴重，望判以較短刑期監禁。

法官則指本案涉及於晚上在公屋大廈縱火，屬加刑因素，與早前曾處理的一宗案件相類，該案造成1名鄰居身亡。法官表示需時考慮，押後至3月14日判刑。

案情指，被告及事主均離婚，各自育有1名8歲兒子。兩人於2017年經交友程式認識後成為情侶，同住於事主涉案單位。及至2021年10月，事主發現被告有外遇，兩人分手後被告遷出。被告自此希望復合，並曾上門服食安眠藥企圖自不果殺，為免刺激被告，事主沒有更換門鎖。事主亦拒絕復合，並已結交新男友。

案發晚上，被告聲稱會到單位執拾物品，事主恐怕會與被告發生爭執，遂將兒子暫托鄰居照顧。事主返回住所後，被告已在單位內，突然推她到沙發聲稱強姦她後，可報警令他入獄。事主掙扎，被告最終放手。

被告其後聲稱要到廚房吸煙，5秒後發生爆炸。事主聽到爆炸聲及看見火光，被告衝出廚房將事主按在地上，捉住其雙手及以枕頭焗其頭，被告稱已與新歡分手，欲與事主同歸於盡。事主大驚下亦稱將與男友分手，被告才停止。事主著被告救火時嗅到煤氣味，遂逃出單位，保安其後報警。

消防員到場發現被告於單位內昏迷不醒，廚房爐頭則起火，火警撲減後發現煤氣喉遭人為破壞。事主受輕傷送院，被告送院時須插喉，經檢驗後沒有受傷，單位內廚房部分位置及爐頭損毀。

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記者：林育慧

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