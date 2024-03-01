IB學費｜從小適應探究式學習　本港24間採IB課程幼稚園名單+學費一覽

▲ 本港24間IB幼稚園名單及學費一覽。

愈來愈多家長對IB課程有興趣，為從小培養子女探究精神，並提早適應IB課程學習模式，將來升讀IB小學及IB中學都可以輕易銜接，家長都希望安排子女入讀採用IB課程的幼稚園，TOPick整理了本港25間採用IB課程的幼稚園學費，供家長參考。

IB幼稚園特色

IB小學項目（PYP）適用於3至12歲的學童，IB小學課程的主要目標，是滿足學生的個人、情感和學術需要，鼓勵獨立思考和責任感，促進國際化，教學重點在於全人發展、培養批判性思維、創意和國際公民意識，學生的成績排名並非最重要指標。

最新影片：

而採用IB課程的幼稚園，多提倡探究式進行活動，課程以幼兒為主導，透過與不同人物和環境進行互動及採索，從中發現問題、積極尋找答案，並以多樣的方式表達自己，老師則作為引導和促進的角色。

不過，IB幼稚園的學費不菲，動輒每年近10萬元起跳，家長可參考以下學費資料，考慮家庭經濟因素及子女需要，決定是否報讀。

幼稚園名稱 2023/24學年學費 英基雅柏國際幼稚園 英文班：$89,300 英基曉新國際幼稚園 $88,500 英基青衣國際幼稚園 $94,000 英基東涌國際幼稚園 學前班：$124,900 K1&K2英文班：$96,900 K1&K2雙語班：$112,500 英基烏溪沙國際幼稚園 $95,600 維多利亞（寶翠園）國際幼稚園 K1（半日）：$116,105 K2（半日）：$105,570 K3（半日）：$107,550 維多利亞（君匯港）國際幼稚園 K1（半日）：$104,907 K2（半日）：$95,050 K3（半日）：$97,640 維多利亞(海峰園)國際幼稚園 K1（半日）：$125,169 K2（半日）：$113,790 K3（半日）：$115,930 維多利亞(何文田)國際幼兒園 K1（半日）：$104,995 K2（半日）：$95,500 K3（半日）：$95,450 維多利亞(下康怡)國際幼稚園 K1（半日）：$100,628 K2（半日）：$91,040 K3（半日）：$91,890 維多利亞幼兒園暨幼稚園(中康怡) K1（半日）：$99,077 K2（半日）：$89,630 K3（半日）：$90,620 維多利亞(海之戀)國際幼稚園 K1（半日）：$104,368 K2（半日）：$94,420 K3（半日）：$97,140 維多利亞(海怡)國際幼稚園 K1（半日）：$112,541 K2（半日）：$101,700 K3（半日）：$104,590 香港國際蒙特梭利學校 K1-K3（半日）：$98,780 京斯敦國際幼稚園 PN（半日）：$106,150 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 1/F PN（半日）：$99,847 K1（半日）：$91,564 K2（半日）：$83,860 K3（半日）：$86,090 2/F K1（半日）：$96,481 K2（半日）：$88,360 K3（半日）：$90,710 栢基國際幼稚園 PN-K1（半日）：$112,200 K1-K3（全日）：$201,960 栢基國際幼稚園(九龍) PN、K1-K3（半日）：$95,150 伽利利國際幼稚園 PN（半日）：$61,930 K1（半日）：$62,150 K2-K3（半日）：$63,250 朗思國際學校 Reception (Early Years K2) （全日）：$126,000 保良局建造商會學校 Kindergarten：$88,800 香港加拿大國際學校 Early Years 1-2 (半日)：$128,200-$141,800 Early Years 2 (全日)：$184,300 Preparatory：$174,000-$191,400 香港猶太教國際學校 Kindergarten：$183,850 香港學堂國際學校 Pre K1-Pre K2：$109,000 Kindergarten：$207,300 康樂園國際學校 Nursery（半日）：$77,950

註：學費資料來源為學校網頁，部分學校設有小學部或中小學部，本文僅顯示幼稚園部學費。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：林愛娜