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IB學費｜從小適應探究式學習　本港24間採IB課程幼稚園名單+學費一覽

升學教育 15:46 2024/03/01

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本港24間IB幼稚園名單及學費一覽。

愈來愈多家長對IB課程有興趣，為從小培養子女探究精神，並提早適應IB課程學習模式，將來升讀IB小學及IB中學都可以輕易銜接，家長都希望安排子女入讀採用IB課程的幼稚園，TOPick整理了本港25間採用IB課程的幼稚園學費，供家長參考。

IB幼稚園特色

IB小學項目（PYP）適用於3至12歲的學童，IB小學課程的主要目標，是滿足學生的個人、情感和學術需要，鼓勵獨立思考和責任感，促進國際化，教學重點在於全人發展、培養批判性思維、創意和國際公民意識，學生的成績排名並非最重要指標。

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而採用IB課程的幼稚園，多提倡探究式進行活動，課程以幼兒為主導，透過與不同人物和環境進行互動及採索，從中發現問題、積極尋找答案，並以多樣的方式表達自己，老師則作為引導和促進的角色。

不過，IB幼稚園的學費不菲，動輒每年近10萬元起跳，家長可參考以下學費資料，考慮家庭經濟因素及子女需要，決定是否報讀。

幼稚園名稱2023/24學年學費
英基雅柏國際幼稚園英文班：$89,300
英基曉新國際幼稚園$88,500
英基青衣國際幼稚園$94,000
英基東涌國際幼稚園

學前班：$124,900

K1&K2英文班：$96,900

K1&K2雙語班：$112,500
英基烏溪沙國際幼稚園$95,600
維多利亞（寶翠園）國際幼稚園

K1（半日）：$116,105

K2（半日）：$105,570

K3（半日）：$107,550
維多利亞（君匯港）國際幼稚園

K1（半日）：$104,907

K2（半日）：$95,050

K3（半日）：$97,640
維多利亞(海峰園)國際幼稚園

K1（半日）：$125,169

K2（半日）：$113,790

K3（半日）：$115,930
維多利亞(何文田)國際幼兒園

K1（半日）：$104,995

K2（半日）：$95,500

K3（半日）：$95,450
維多利亞(下康怡)國際幼稚園

K1（半日）：$100,628

K2（半日）：$91,040

K3（半日）：$91,890
維多利亞幼兒園暨幼稚園(中康怡)

K1（半日）：$99,077

K2（半日）：$89,630

K3（半日）：$90,620
維多利亞(海之戀)國際幼稚園

K1（半日）：$104,368

K2（半日）：$94,420

K3（半日）：$97,140

維多利亞(海怡)國際幼稚園

K1（半日）：$112,541

K2（半日）：$101,700

K3（半日）：$104,590
香港國際蒙特梭利學校K1-K3（半日）：$98,780
京斯敦國際幼稚園PN（半日）：$106,150
銅鑼灣維多利亞國際幼稚園

1/F

PN（半日）：$99,847

K1（半日）：$91,564

K2（半日）：$83,860

K3（半日）：$86,090

2/F

K1（半日）：$96,481

K2（半日）：$88,360

K3（半日）：$90,710

栢基國際幼稚園

PN-K1（半日）：$112,200

K1-K3（全日）：$201,960

栢基國際幼稚園(九龍)PN、K1-K3（半日）：$95,150
伽利利國際幼稚園

PN（半日）：$61,930

K1（半日）：$62,150

K2-K3（半日）：$63,250
朗思國際學校Reception (Early Years K2) （全日）：$126,000
保良局建造商會學校Kindergarten：$88,800
香港加拿大國際學校

Early Years 1-2 (半日)：$128,200-$141,800

Early Years 2 (全日)：$184,300

Preparatory：$174,000-$191,400
香港猶太教國際學校Kindergarten：$183,850
香港學堂國際學校

Pre K1-Pre K2：$109,000

Kindergarten：$207,300

康樂園國際學校Nursery（半日）：$77,950

註：學費資料來源為學校網頁，部分學校設有小學部或中小學部，本文僅顯示幼稚園部學費。

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責任編輯：林愛娜

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