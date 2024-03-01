IB學費｜從小適應探究式學習 本港24間採IB課程幼稚園名單+學費一覽
愈來愈多家長對IB課程有興趣，為從小培養子女探究精神，並提早適應IB課程學習模式，將來升讀IB小學及IB中學都可以輕易銜接，家長都希望安排子女入讀採用IB課程的幼稚園，TOPick整理了本港25間採用IB課程的幼稚園學費，供家長參考。
IB幼稚園特色
IB小學項目（PYP）適用於3至12歲的學童，IB小學課程的主要目標，是滿足學生的個人、情感和學術需要，鼓勵獨立思考和責任感，促進國際化，教學重點在於全人發展、培養批判性思維、創意和國際公民意識，學生的成績排名並非最重要指標。
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而採用IB課程的幼稚園，多提倡探究式進行活動，課程以幼兒為主導，透過與不同人物和環境進行互動及採索，從中發現問題、積極尋找答案，並以多樣的方式表達自己，老師則作為引導和促進的角色。
不過，IB幼稚園的學費不菲，動輒每年近10萬元起跳，家長可參考以下學費資料，考慮家庭經濟因素及子女需要，決定是否報讀。
|幼稚園名稱
|2023/24學年學費
|英基雅柏國際幼稚園
|英文班：$89,300
|英基曉新國際幼稚園
|$88,500
|英基青衣國際幼稚園
|$94,000
|英基東涌國際幼稚園
學前班：$124,900
K1&K2英文班：$96,900K1&K2雙語班：$112,500
|英基烏溪沙國際幼稚園
|$95,600
|維多利亞（寶翠園）國際幼稚園
K1（半日）：$116,105
K2（半日）：$105,570K3（半日）：$107,550
|維多利亞（君匯港）國際幼稚園
K1（半日）：$104,907
K2（半日）：$95,050K3（半日）：$97,640
|維多利亞(海峰園)國際幼稚園
K1（半日）：$125,169
K2（半日）：$113,790K3（半日）：$115,930
|維多利亞(何文田)國際幼兒園
K1（半日）：$104,995
K2（半日）：$95,500K3（半日）：$95,450
|維多利亞(下康怡)國際幼稚園
K1（半日）：$100,628
K2（半日）：$91,040K3（半日）：$91,890
|維多利亞幼兒園暨幼稚園(中康怡)
K1（半日）：$99,077
K2（半日）：$89,630K3（半日）：$90,620
|維多利亞(海之戀)國際幼稚園
K1（半日）：$104,368
K2（半日）：$94,420
K3（半日）：$97,140
|維多利亞(海怡)國際幼稚園
K1（半日）：$112,541
K2（半日）：$101,700K3（半日）：$104,590
|香港國際蒙特梭利學校
|K1-K3（半日）：$98,780
|京斯敦國際幼稚園
|PN（半日）：$106,150
|銅鑼灣維多利亞國際幼稚園
1/F
PN（半日）：$99,847
K1（半日）：$91,564
K2（半日）：$83,860
K3（半日）：$86,090
2/F
K1（半日）：$96,481
K2（半日）：$88,360
K3（半日）：$90,710
|栢基國際幼稚園
PN-K1（半日）：$112,200
K1-K3（全日）：$201,960
|栢基國際幼稚園(九龍)
|PN、K1-K3（半日）：$95,150
|伽利利國際幼稚園
PN（半日）：$61,930
K1（半日）：$62,150K2-K3（半日）：$63,250
|朗思國際學校
|Reception (Early Years K2) （全日）：$126,000
|保良局建造商會學校
|Kindergarten：$88,800
|香港加拿大國際學校
Early Years 1-2 (半日)：$128,200-$141,800
Early Years 2 (全日)：$184,300Preparatory：$174,000-$191,400
|香港猶太教國際學校
|Kindergarten：$183,850
|香港學堂國際學校
Pre K1-Pre K2：$109,000
Kindergarten：$207,300
|康樂園國際學校
|Nursery（半日）：$77,950
註：學費資料來源為學校網頁，部分學校設有小學部或中小學部，本文僅顯示幼稚園部學費。
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責任編輯：林愛娜