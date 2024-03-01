寒冷天氣｜冷風殺到市區氣溫低見12°C　中醫推介8款禦寒食療湯水【附6款暖身飲品+4種產熱食物】

【寒冷天氣/東北季候風/氣溫急降/保暖/禦寒/食療/湯水】受東北季候風影響，天文台錄得今日（1日）市區低見12度。氣溫突然急降，容易誘發心血管、呼吸系統疾病，也會引起身體虛寒不適，故需注意禦寒保暖。TOPick為大家整合出8款有助暖身禦寒的食療湯水食譜，同時分享6款暖身飲品及4種產熱食物，供大家參考。

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8款禦寒食療湯水食譜

胡椒豬肚雞湯

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材料：豬肚 1個、雞肉/烏雞肉 200克、花生 300克、無花果 8粒、生薑 2片、胡椒 適量、食鹽 適量

做法：

1. 豬肚、雞先洗淨汆水；

2. 其他材料洗淨後，以2.5L水煮沸後轉細火；

3. 煮60至90分鐘，成3至4碗；

4. 加入鹽調味即可。

南瓜木瓜栗子湯

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材料：南瓜 400克、木瓜 1個、雪耳 1塊、杜仲 9克、栗子 80克、紅腰豆 40克、紅豆30克、米 1/4米杯

做法：

1. 材料洗淨備用；南瓜去皮去核切大塊備用；豬𦟌汆水備用；

2. 鍋內加入2.5升水，加入所有材料；

3. 武火煮至水滾，改文火煮1.5小時， 調入適量鹽即可。

胡椒蘿蔔排骨湯

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材料：白蘿蔔 1條、排骨 500g、白胡椒 15g、粟米 1條

做法：

1. 白蘿蔔及粟米洗淨後切件備用；

2. 排骨涼水下鍋，加入少許薑片料酒去腥，汆熟後撈出並洗去浮沫；

3. 將鍋燒熱，以小火烘烤白胡椒至有香味，盛出研碎；

4. 所有材料連水下鍋，大火煲開後轉小火慢煲2小時，加適量鹽即可食用。

當歸生薑羊肉湯

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材料：當歸 15克、生薑 15克、羊肉 300克；黃酒、蔥、紅棗、調料 適量

做法：

1. 將羊肉洗淨、切塊，放入沸水中焯燙一下；

2. 將紅棗洗淨，薑洗淨切片，蔥切段；

3. 鍋內加適量清水；

4. 放入羊肉、當歸、生薑、蔥段、紅棗、黃酒，大火煮開；

5. 轉小火燉煮1至2小時；

6. 熄火前加入調料調味即可食用。

紅棗山藥烏雞湯

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材料：烏雞 半隻、淮山藥 半根、紅棗 5粒、枸杞 適量、鹽 適量、生薑 一塊、香蔥 1根

做法︰

1. 烏雞剁成小塊，然後汆水；

2. 倒入清水，放入烏雞，加入紅棗、生薑、香蔥；

3. 大火煮沸後轉小火，煲一個小時即可；

4. 可按個人口味添加適量鹽調味，最後加入枸杞燉5分鐘即可。

冬菇冬筍燘羊腩

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材料：冬菇 6－8朵、冬筍 1個、生薑 3片、冰鮮黑草羊腩 1斤、圓肉 6粒、蒜頭 3粒、調味 適量

做法：

1. 冬菇浸軟去腳；

2. 冬筍去殼，出水後切片；

3. 羊腩洗淨，用生抽、紹酒等醃入味；

4. 燒熱少許油，爆香薑片、蒜片；

5. 放入冬菇、冬筍片炒香；

6. 加入羊肉及圓肉兜炒；

7. 贊酒加羊腩醬等調味及清水；

8. 中慢火煮1小時至羊腩夠腍，汁收至濃稠即可上碟。

黨參桂枝乳鴿湯

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材料：黨參 1兩、生薑 3片、紅棗 8粒、桂枝 3錢、乳鴿 1隻

做法：

1. 黨參、桂枝浸洗；

2. 紅棗去核；

3. 乳鴿劏洗淨，斬大件後出水；

4. 全部材料用8碗水煮2小時成3至4碗即成。

胡椒粒鹹酸菜豬肚湯

材料：生薑 3片、胡椒粒 3錢、豬肚／急凍豬肚 1個、鹹酸菜 1兩、瘦肉 6兩

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1. 鹹酸菜浸洗切片；

2. 豬肚切去肥膏，用鹽及生粉反覆搓洗多次，出水後切塊；

3. 瘦肉切塊出水；

4. 全部材料用8碗水煮2小時成4碗即成。

6款暖身湯水飲品

台灣營養師劉怡里曾分享6款暖身湯水飲品，有助提升身體的「產熱效應」：

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綜合海鮮湯（清湯）：食材包括魚類、貝類、蝦類等，均屬於低脂高蛋白的優質蛋白質，油脂含量較低、產熱效應快，有利身體健康。

冬菇雞湯（清湯）：雞肉同樣屬於白肉，和海鮮一樣為優質蛋白質，而冬菇也有高纖、高鉀等營養。不過必須留意，雞湯比其他清湯更濃郁，在健康考量下還是建議以清淡為主，如果想口味重一點可以用辛香料和中藥材提味。

海帶豆腐味噌湯（清湯）：豆腐的原型為豆類，味增則為發酵豆類，兩者都是良好的植物性蛋白質攝取來源，而海帶除了增添口感和豐富湯品，也有利降血脂、抗發炎，同時是素食人士首選湯品。

熱牛奶（無糖）：牛奶含有豐富鈣質及其他必要營養素，也是個非常好的蛋白質來源，睡前喝杯熱牛奶不但幫助暖身，也能改善睡眠品質。

熱蜂蜜牛奶／黑糖牛奶（微糖）：如果想增添甜味，可以加進蜂蜜或黑糖等製成熱蜂蜜牛奶或熱黑糖牛奶。但要留意，蜂蜜和黑糖同樣是為糖，過量攝取不利健康，故提醒大家在添加時記得適量，不宜過多。

熱紅豆沙（微糖）：紅豆富含纖維又高鉀，比其他同類澱粉的蛋白質高，味道較甜，喝起來讓人身心溫暖。不過準備起來相較沒那麼方便，如果習慣買罐裝等即食式紅豆沙就要留意避免太甜，如果太甜也要避免喝太多。

劉怡里補充，其他如羊肉湯、牛肉湯、豬骨湯、薑母鴨、藥膳排骨等都有利暖身，但這類湯品大多相當濃郁、油脂量高，需多加注意清淡和低脂，建議羊肉避免帶皮、牛肉選牛腱、豬肉可選嘴邊肉。店家熬煮的雞湯也稍留意，其湯頭可能是用脂肪量較高的豬骨湯熬煮。至於常見的熱齋啡等咖啡因飲品，雖然溫度對於暖身確實有幫助，但欠缺能產熱的營養，故相較於熱牛奶就不宜多喝，並需注意攝取量，避免精神過於亢奮、失眠、利尿、心悸、血壓升高等。如果想飲咖啡，建議選擇熱拿鐵為佳。

4種產熱食物

台灣營養師高敏敏曾在其Facebook發帖表示，天冷容易增加心血管疾病意外，造成猝死風險，故此做好保暖工作尤為重要。以下她分享4大產熱食物，多吃有助刺激血液循環，並促進身體代謝，令身體自然暖起來：

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責任編輯：羅嘉欣