正能量｜為當全職運動員千字文說父　壁球一哥劉子均：熱愛讓我全心去做

▲ 劉子均未來目標包括：世界排名能上到35名以內，參與2026年亞運及2028年奧運。（林宇翔攝）

香港壁球運動員劉子均（Alex）年僅6歲就開始打壁球，過程中有苦有樂、有淚有汗，更要面對人生重要抉擇——升學與全職運動員二選一。為說服反對的父親，以信箋文字洋洋灑灑表明心迹，結果如願讓他成為運動員，難怪Alex說：做自己喜歡的事很重要。

劉子均小學時，打壁球算是較新興的運動，體育老師很熱心想不同的學生可接觸這門運動，他覺得Alex活躍又帶點百厭，讓他嘗試打壁球。「我除了覺得打壁球需要跑來跑去，也是一項策略性運動，殊不簡單，我逐漸投放大量時間和心機在其中。」

小伙子參加不同比賽後，見識不同人與事，與不同球手如力量型、技術型切磋，眼界大開，漸漸想在這領域找到所走的方向，吸引力也愈來愈大。

運用自己的強項

自覺有無天份？「這方面我沒有特別去想，天份這回事確因人而異，壁球界Top10中未必個個都有天份，如何運用自身的強項，天份就是本身比人強，壁球不是與人比較有何不足，而是比較運用自己強的一面。」

▲ 2023香港壁球錦標賽奪冠軍。（被訪者提供）

愛上壁球，但他不諱言16歲前的他，壁球成績都不算標青。「10、11歲才放心機去練，但打到入到青苗及地區班，心想再上就是港青了，開始有了目標，就全副心機放在壁球上，一星期可練上4至6天，甚至是天天都打上兩小時，目標不移去做好這件事。」

可是就算花盡時間和心機，但他的成績都只是徘徊那年齡級別的香港頭八名，頭四都無望。直他16歲時，人生到了十字路口，決定繼續升學抑或全情投入打壁球。「那時常被人問，我如何兼顧兩者，其實我兩樣都做不好，讀書唔得、打波又唔理想，媽媽對我說：不如選一樣自己鍾意的發展。」中一留過班，中四又留班，把心一橫轉做全職壁球運動員。

寫信游說父親

當然不是想轉就如願，那時適逢有一青少年壁球大型賽事，Alex勝出那年齡組別的第一名，獲香港壁球隊考慮為全職運動員。「其實我自知水準未夠，港隊也以半年時間視乎表現再定奪。他們看到我確是很喜歡打壁球，頭半年也有明顯進步，半年後以16歲之齡終讓我當上全職運動員。」

其實當時Alex父親不贊成兒子如此年輕便當全職運動員。「他說我連讀書這麼簡單都搞唔掂，入港隊是難事，我如何去做一般大眾都做不到的事情？他又覺得我做甚麼也是三分鐘熱度，雖然我打壁球已有一段時間，但不代表我是喜歡這件事。直至取得少年組別的第一名，才可稍與爸爸商討，我說做到港隊一分子，也不是終點，只是人生事業上的起步，日後能否展翅是未知數。」

▲ Alex（左二）10歲時與前世界冠軍彼得力高。（被訪者提供）

他深知與爸爸都不是善於溝通的人，於是Alex執筆寫了一封信給他，道盡內心肺腑之言。「我告訴他，我是何等熱愛壁球。因為留班、因為贏了比賽，爸爸最後也首肯讓我當上全職壁球運動員。」這封信，他的爸爸仍保留至今。

教練的苦心

成為港隊一員，訓練絕不輕鬆，Alex回想，16至18歲間的兩三年，一星期訓練六、七天，全職運動員則練6日，每日練上下午兩課，當中包括健身及體能訓練，當時跑步的次數多到他以為自己是入了田徑隊，有時跑上10個400米，日復日兼兩三年如是，為達致目標時間，箇中需要的強度是難以想像。「我當時辛苦到甚至懷疑自己給爸爸的信（堅決做全職壁球運動員），是否寫錯了。」他笑着說。

教練要他不間斷練跑，其實用心良苦。直到Alex參加國外比賽後，才意識到運動員都會接受健身訓練，根本是一種常態。「一場青少年壁球賽約莫一個鐘，我試過與一名西班牙對手作賽接近一個半鐘，方才了解體能對這運動有幾重要。」

向不同球手取經

運動員必須知己知彼，Alex現時香港壁球排名第一、世界排名40幾，但沒有一個特定的壁球偶像。「那些世界排名300、500的壁球手我都會觀摩他的打法，我相信每一個球手都有其必殺技，如正手、短球比我打得好的，都值得我去學習。」

雖然他貴為香港壁球第一，但保持名次對他不太重要。「心態是跟世界各地的球手切磋，而非視野狹窄只同身邊的人比較，而我仍有很大的進步空間。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

直至現在，依然有很多人批評他打壁球的風格。「我打波的方式很不大眾化，壁球是一項講求體能及速度的運動，我常用慢波、細力波來打，令對手需俯身及挺身交替，圈內都無乜人好似我咁打；同時間也有不少支持我，覺得我打得刺激不沉悶，看法有兩極。」

當打法受到質疑，難免為他帶來壓力。「撫心自問是否那麼差勁，令人質疑我，我用很多時間去檢討自己，如何做得好些，讓其他人覺得可行。」

忘記背後 重新出發

球場乃英雄地，去年亞運Alex未能躋身男單四強，備戰多時鎩羽而歸令他十分失落，兩星期後他再次抖擻精神，在香港壁球錦標賽奪冠。「亞運一事今我感到前所未有咁痛，是人生中最不開心的一場波，內心壓力超大，致未能發揮。之後錦標賽拎到冠軍是開心，更欣喜是我用了打波的二十多年經驗，重新站起來。」港隊游泳代表何詩蓓也說過，比賽奪獎80%是心態，20%是體能和訓練。精英運動員，總是有非比尋常的心理質素。

最新影片推介

壁球在Alex生命中佔有舉足輕重位置，一打壁球就開心。他鼓勵年青人做自己喜歡的事。「我孩提年代，無論家人及教練都以打罵的方式教導，我不喜歡在這種環境成長，逼迫是沒有意思，而是要讓小朋友明白當中的好壞，由他們自行理解領悟，全心鍾意一件事很重要的。」因為熱愛，就會全心全意做到最好。

壁球以外愛桌球

Alex平日也熱愛桌球，直言與他完美主義性格有關。「我想甚麼也做得好。要打好一場桌球，要先做好set up，才可令到白波打到想去的位置，每個部署都要在腦海中先想一遍。這項運動很展現個人技術，對手和觀眾不會埋到你身，卻又全神貫注看着你打波，壓力由此而來。放諸在壁球上，打到最後一局『刁時』，當時心態如何往往成為致勝關鍵，把握機會是我從桌球上學來的。」

場地提供：奕居The Lawn

記者：周美好