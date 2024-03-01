大灣區發展｜大灣區醫療專業發展協會邀請本港、長崎代表實地考察　盼引入首批經商公司紮根南沙

中央政府和本港政府致力推動大灣區發展。大灣區醫療專業發展協會周一（26日）舉辦了「日本長崎縣經貿南沙交流活動」，邀請多位本港有限公司及貿易公司代表，以及4位日本長崎縣的貿易公司和芝麻油製造商代表進行交流。活動旨在推動醫療和相關配套在大灣區的發展，並探討各行各業在南沙作為首個紮根地的可能性。

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大灣區醫療專業發展協會（下稱「協會」）旨在大灣區構建一站式平台聯繫醫療及相關行業，協助香港醫療服務在大灣區各城市發展，而廣州市南沙區將會成為大灣區發展藍圖的重要區塊，協助醫療相關項目，配對合適資源在大灣區各城市落實推行。

大灣區醫療專業發展協會希望透過舉辦交流活動及會議，探討大灣區各城市的醫療需求，策劃相應的行動計劃，促進各城市的醫療合作，並承諾會定期舉辦研討會及醫療發展論壇，持續提升大灣區各城市的醫療專業水平；鞏固香港成為國際醫療資訊交流中心及樞紐的地位，目標是促進大灣區醫療發展達致國際水平並推廣至世界各地，確保市民能以最低成本享有更優質的健康生活。

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望以南沙成為醫療發展重點城市

大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑接受時訪問指出，大灣區的整體概念是「1小時生活圈」，而南沙被稱為「灣區之心」，地理位置正正在整個大灣區的中心點，其優勢是能夠在半小時內到達大灣區部分重點地區。針對醫療及健康發展上，蕭英傑透露南沙現時有2間三甲級醫院，將會再增加多5間，共7間三甲級醫院，恰巧能夠完美切合到「1小時生活圈」，在短時間内為大灣區市民提供醫療服務，而現時已經有2間正在運作，期望在未來南沙能夠成為大灣區內醫療中心的角色。他以廣州市第一人民醫院南沙醫院為例，該院現時已經設有專門的服務中心，以「港式治療」為香港居民提供醫療服務。他解釋：

所謂『港式治療』就是一般香港人在香港所熟悉的醫療服務，包括用廣東話溝通、能夠使用港人常用藥物、香港的醫療模式等等，而這個服務中心成為了大灣區兩地合作的首階段橋樑。

完善系統需互相協調磨合

大灣區醫療專業發展協會榮譽顧問、香港專業人士協會主席龐朝輝醫生接受訪問時亦指出，香港和內地一直有醫療上的交流，而適逢近年的大灣區發展計畫，兩地將會培育更多醫療專才，互相派遣學習及提供服務。蕭英傑補充指，未來在南沙成立的8間甲級醫院將能提供更多的就業和交流機會，而現時在南沙的專門學校亦有提供相關的教育協調，讓兩地的醫護人員和學生能夠熟習對方的系統。

不過要全面完善整個在大灣區的醫療系統發展，仍然有不少難題要解決。蕭英傑透露，現時香港醫生如果需要到內地行醫，除了要申請內地執業資格證外，亦要購買相關的專業責任保險，相當費時和金錢，故此在這方面還需要兩地互相協調和磨合。他亦提到，藥物也是個現階段較明顯的難題，

香港人習慣使用香港藥（意指香港註冊藥劑製品），現時有不少在大灣區居住的香港人都表示想繼續使用香港藥。雖然政府有設立『港澳藥械通』，但當中涵蓋的藥物不多，能夠使用藥械通的醫院亦只有19間。所以協會希望能夠繼續推動及完善藥械通的名冊，讓更多居住在大灣區的港人受惠。

設專業平台供兩地專家交流

大灣區醫療專業發展協會於2023至2024年度的工作計畫其中一項是「協助統籌在深圳及東莞設立創新醫療與科技資訊交流中心和港藥展示廳」。蕭英傑說，成立「粵港澳創新醫療交流中心」的目的是讓兩地醫療機構有一個專業平台進行交流協作工作，互相分享醫學上的發展及資源。他透露：

今年（2024年）起將會有多個高峰論壇，讓內地和香港的醫療專家進行交流，推動大灣區的醫療發展；此外亦會聯同香港恒生大學舉辦創新醫療課程，希望透過實習給予各相關人員接觸大灣區醫療服務的機會。而現時協會已經推動內地的保險資源，讓更多大灣區居民受惠。

希望透過活動引入首批經商公司

蕭英傑指出大灣區醫療專業發展協會有三大宗旨「資訊、服務、落地化」，協會成員也不限於醫療相關人士，成員來自於資訊科技業、教育、融資、貿易等各行各業；他認為「大灣區發展藍圖」不應局限於粵港澳或中國，更應引進國外資源協助發展。

正正由於大灣區的體量及發展潛力、吸引了今次日本長崎縣的貿易代表到大灣區考察、他們並會計畫分別在香港及南沙開設公司發展，以達至最有效的商業價值；而是次「日本長崎縣經貿南沙交流活動」給予4位日本公司代表，以及多位本港有限公司和貿易公司之代表能夠實地了解大灣區發展的機會，讓他們了解南沙現時對小商戶落戶政策、產品的進出口和免稅流程，以及銷售機遇。

他續指，是次活動是協會首次舉辦，希望能夠透過活動引入首批經商公司設立營業點，再逐漸透過他們引入來自世界各地的經商公司、醫療機構和專才到大灣區發展貿易，並在香港設立中、日商務聯絡中心為貿易發展提供協助。

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記者：郭子豐