消防救B｜大隻B公園玩鞦韆卡實屁股　消防員出動拯救網民爆笑：BB要減肥

▲ 一名大隻B玩鞦韆屁股被卡實，要消防員叔叔到公園拯救。

【公園/鞦韆/消防員】父母為了子女玩得安全，通常都會首選「尿布型」鞦韆，不過原來對於小胖子是一場噩夢！事緣網上流傳一段影片，從影片所見，一名大隻B坐在「尿布型」鞦韆上動彈不得，最後要出動消防員拯救。

最新影片:

在facebook群組「上水人大聯盟」，有網民以「父母將咁大個小朋友塞落個BB用嘅尿片型韆鞦度，出唔返嚟要搵消防幫手，拍低埋過程仲後製一段鬼咁可愛嘅短片，讚呀」為題，發布一條短片。

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網民：笑死我啦

從短片所見，一名大隻B仔乖乖聽從消防員的指示站起，穿上白襪的腳仔站於垃圾桶蓋上。而鏡頭一轉，才知道因由，原來疑似穿上學校運動服的大隻B仔，大屁股被卡住在尿布型鞦韆上，雙腳吊吊揈的無奈一刻，非常可愛又非常無奈。網民看罷雖然同情，但也感到歡樂，留言「忍唔到呀，笑死禾（我）啦」、「小朋友個樣可愛」，並「求小朋友心理陰影面積」。

有網民指「以為畀爸爸塞咗落垃圾桶」，有網民大讚消防有愛心，因「專登搵個垃圾桶畀佢坐住」。

其實「尿布型」鞦韆一般適合2至3歲小童使用，所以網民都猜測大隻B幾多歲，最多人估「應該得3歲左右」、「只係肥咗少少」；亦有網民指「睇樣個B可能得2歲左右」，有人則認為大隻B似歲半，只是身形早熟，所以有人都笑言，BB要減肥了！

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責任編輯:陳麗薇